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Товарооборот России и Белоруссии в I квартале вырос на 3%
Товарооборот России и Белоруссии в I квартале вырос на 3% - 28.05.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Белоруссии в I квартале вырос на 3%
Товарооборот России и Белоруссии за первый квартал 2025 года составил около 11,4 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:50+0300
2025-05-28T15:50+0300
2025-05-28T15:50+0300
экономика
россия
белоруссия
товарооборот
алексей оверчук
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СМОЛЕНСК, 28 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за первый квартал 2025 года составил около 11,4 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В текущем году, согласно данным нашей таможенной службы, мы также идем с ростом. За три месяца объем торговли увеличился на 3% по отношению к 2024 году, к аналогичному периоду, и составил порядка 11,4 миллиарда долларов", - сказал Оверчук, выступая на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Он отметил также, что расчеты между двумя странами проходят в основном в национальных валютах, доля таких расчетов уже превышает 95%. Россия остается основным торговым партнером Белоруссии, формируя около 60% ее внешней торговли, отметил Оверчук. По приведенным им данным, в 2024 году товарооборот России и Белоруссии вырос на 5,7% и составил 50,1 миллиарда долларов.
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россия, белоруссия, товарооборот, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, товарооборот, Алексей Оверчук
Товарооборот России и Белоруссии в I квартале вырос на 3%
Вице-премьер Оверчук: товарооборот РФ и Белоруссии составил 11,4 млрд долларов
СМОЛЕНСК, 28 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за первый квартал 2025 года составил около 11,4 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"В текущем году, согласно данным нашей таможенной службы, мы также идем с ростом. За три месяца объем торговли увеличился на 3% по отношению к 2024 году, к аналогичному периоду, и составил порядка 11,4 миллиарда долларов", - сказал Оверчук, выступая на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Он отметил также, что расчеты между двумя странами проходят в основном в национальных валютах, доля таких расчетов уже превышает 95%. Россия остается основным торговым партнером Белоруссии, формируя около 60% ее внешней торговли, отметил Оверчук.
По приведенным им данным, в 2024 году товарооборот России и Белоруссии вырос на 5,7% и составил 50,1 миллиарда долларов.
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