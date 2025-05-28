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Товарооборот России и Белоруссии в I квартале вырос на 3%

Товарооборот России и Белоруссии в I квартале вырос на 3% - 28.05.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Белоруссии в I квартале вырос на 3%

Товарооборот России и Белоруссии за первый квартал 2025 года составил около 11,4 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:50+0300

2025-05-28T15:50+0300

2025-05-28T15:50+0300

экономика

россия

белоруссия

товарооборот

алексей оверчук

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СМОЛЕНСК, 28 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии за первый квартал 2025 года составил около 11,4 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В текущем году, согласно данным нашей таможенной службы, мы также идем с ростом. За три месяца объем торговли увеличился на 3% по отношению к 2024 году, к аналогичному периоду, и составил порядка 11,4 миллиарда долларов", - сказал Оверчук, выступая на заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Он отметил также, что расчеты между двумя странами проходят в основном в национальных валютах, доля таких расчетов уже превышает 95%. Россия остается основным торговым партнером Белоруссии, формируя около 60% ее внешней торговли, отметил Оверчук. По приведенным им данным, в 2024 году товарооборот России и Белоруссии вырос на 5,7% и составил 50,1 миллиарда долларов.

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россия, белоруссия, товарооборот, алексей оверчук