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"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен

"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен

С приходом лета на российском рынке начнут снижаться цены на многие продукты питания, автомобили и электронику. С таким прогнозом, который приводит издание... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:32+0300

2025-05-28T15:32+0300

2025-05-28T15:41+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. С приходом лета на российском рынке начнут снижаться цены на многие продукты питания, автомобили и электронику. С таким прогнозом, который приводит издание Life, выступил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Так, по его расчетам, снижение цен на ягоды, огурцы и помидоры "даже при не самых высоких урожаях" составит 8-15%. При этом яблоки потеряют в цене 15-20%, а бананы, апельсины и мандарины 10-15%. Прогнозируется - правда, без конкретных показателей - и некоторое удешевление автомобилей, поскольку дилеры накопили существенные складские запасы.Вместе с тем Тимофеев предсказывает, что существенно подешевеет электроника - ноутбуки и смартфоны, в том числе iPhone. Например, ноутбуки, по его словам должны подешеветь довольно заметно, ведь поставщики урезали отпускные цены на 5-30%

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цены, прогноз, продукты, электроника