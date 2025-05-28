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"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен - 28.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен
"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен
С приходом лета на российском рынке начнут снижаться цены на многие продукты питания, автомобили и электронику. С таким прогнозом, который приводит издание... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:32+0300
2025-05-28T15:41+0300
экономика
россия
цены
прогноз
продукты
электроника
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. С приходом лета на российском рынке начнут снижаться цены на многие продукты питания, автомобили и электронику. С таким прогнозом, который приводит издание Life, выступил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Так, по его расчетам, снижение цен на ягоды, огурцы и помидоры "даже при не самых высоких урожаях" составит 8-15%. При этом яблоки потеряют в цене 15-20%, а бананы, апельсины и мандарины 10-15%. Прогнозируется - правда, без конкретных показателей - и некоторое удешевление автомобилей, поскольку дилеры накопили существенные складские запасы.Вместе с тем Тимофеев предсказывает, что существенно подешевеет электроника - ноутбуки и смартфоны, в том числе iPhone. Например, ноутбуки, по его словам должны подешеветь довольно заметно, ведь поставщики урезали отпускные цены на 5-30%
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россия, цены, прогноз, продукты, электроника
Экономика, РОССИЯ, цены, прогноз, продукты, электроника
15:32 28.05.2025 (обновлено: 15:41 28.05.2025)
 
"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен

Экономист Тимофеев: с лета в РФ начнут дешеветь продукты, электроника и авто

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. С приходом лета на российском рынке начнут снижаться цены на многие продукты питания, автомобили и электронику. С таким прогнозом, который приводит издание Life, выступил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Так, по его расчетам, снижение цен на ягоды, огурцы и помидоры "даже при не самых высоких урожаях" составит 8-15%. При этом яблоки потеряют в цене 15-20%, а бананы, апельсины и мандарины 10-15%.
Прогнозируется - правда, без конкретных показателей - и некоторое удешевление автомобилей, поскольку дилеры накопили существенные складские запасы.
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Вместе с тем Тимофеев предсказывает, что существенно подешевеет электроника - ноутбуки и смартфоны, в том числе iPhone. Например, ноутбуки, по его словам должны подешеветь довольно заметно, ведь поставщики урезали отпускные цены на 5-30%
 
ЭкономикаРОССИЯценыпрогнозпродуктыэлектроника
 
 
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