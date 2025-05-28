https://1prime.ru/20250528/tseny-857994812.html
"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен
"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен
С приходом лета на российском рынке начнут снижаться цены на многие продукты питания, автомобили и электронику. С таким прогнозом, который приводит издание... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:32+0300
2025-05-28T15:32+0300
2025-05-28T15:41+0300
экономика
россия
цены
прогноз
продукты
электроника
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/83/836368303_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ae9446a8a4012d91534ac63a0f137c9d.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. С приходом лета на российском рынке начнут снижаться цены на многие продукты питания, автомобили и электронику. С таким прогнозом, который приводит издание Life, выступил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Так, по его расчетам, снижение цен на ягоды, огурцы и помидоры "даже при не самых высоких урожаях" составит 8-15%. При этом яблоки потеряют в цене 15-20%, а бананы, апельсины и мандарины 10-15%. Прогнозируется - правда, без конкретных показателей - и некоторое удешевление автомобилей, поскольку дилеры накопили существенные складские запасы.Вместе с тем Тимофеев предсказывает, что существенно подешевеет электроника - ноутбуки и смартфоны, в том числе iPhone. Например, ноутбуки, по его словам должны подешеветь довольно заметно, ведь поставщики урезали отпускные цены на 5-30%
https://1prime.ru/20250527/inflyatsiya-857972132.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/83/836368303_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_90c33b9fbddb7ec8e06d40224370a154.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены, прогноз, продукты, электроника
Экономика, РОССИЯ, цены, прогноз, продукты, электроника
"Продукты, авто, ноутбуки". Экономисты предсказывают заметное снижение цен
Экономист Тимофеев: с лета в РФ начнут дешеветь продукты, электроника и авто
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
С приходом лета на российском рынке начнут снижаться цены на многие продукты питания, автомобили и электронику. С таким прогнозом, который приводит издание Life
, выступил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Так, по его расчетам, снижение цен на ягоды, огурцы и помидоры "даже при не самых высоких урожаях" составит 8-15%. При этом яблоки потеряют в цене 15-20%, а бананы, апельсины и мандарины 10-15%.
Прогнозируется - правда, без конкретных показателей - и некоторое удешевление автомобилей, поскольку дилеры накопили существенные складские запасы.
В России продолжают замедляться темпы роста цен, сообщили в ЦБ РФ
Вместе с тем Тимофеев предсказывает, что существенно подешевеет электроника - ноутбуки и смартфоны, в том числе iPhone. Например, ноутбуки, по его словам должны подешеветь довольно заметно, ведь поставщики урезали отпускные цены на 5-30%