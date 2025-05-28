https://1prime.ru/20250528/turizm-857992800.html

Госдума расширила полномочия правительства в сфере туризма

Госдума расширила полномочия правительства в сфере туризма - 28.05.2025, ПРАЙМ

Госдума расширила полномочия правительства в сфере туризма

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:16+0300

2025-05-28T15:16+0300

2025-05-28T15:16+0300

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туризм

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере. Изменения вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Законом предусматривается, что орган госвласти РФ в сфере туризма, а именно Минэкономразвития, сможет утверждать правила предоставления гостиничных услуг, устанавливающие в том числе виды и условия бронирования, а также при необходимости правила предоставления услуг иных средств размещения. Как рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"), в действующем законодательстве нет регулирования невозвратных тарифов, за исключением сферы авиа- и железнодорожных перевозок. А там, по его словам, невозвратные тарифы применяются с 2014 и 2019 годов соответственно, и эта опция востребована гражданами. "Что касается сегмента гостиничного бизнеса, то многие онлайн-агрегаторы давно предлагают опции бронирования по невозвратному тарифу. Такие предложения пользуется популярностью благодаря возможности забронировать номер по более низким ценам при получении услуг и сервиса того же качества. Механизмы ценообразования в туристической отрасли базируются на принципах рыночной экономики, потребительского спроса, конкуренции и сезонности", - отметил депутат. "После принятия закона о невозвратных тарифах остается риск недобросовестного поведения гостиниц в связи с повышением количества возвратных номеров и увеличения их стоимости. Но так как мы устанавливаем соответствующее правовое регулирование, то будем наблюдать и реагировать на правоприменение принятой законодательной нормы совместно с регулятором отрасли", - добавил он. Парламентарий рассказал, что с принятием закона средства по "невозвратному тарифу" можно будет вернуть лишь в исключительных обстоятельствах - в случае болезни или смерти туриста либо его ближайших родственников, включенных в бронирование, что будет прописано в соответствующем подзаконном акте. "Учитывая возникающие объективные обстоятельства, а к таковым можно отнести введение чрезвычайного положения, установление высокого уровня террористической опасности, стихийные бедствия, введение неких ограничительных мер, что остается актуальным в период ведения СВО, я также считаю целесообразным продолжить с Минэкономразвития обсуждение расширения перечня обстоятельств, при наступлении которых турист был бы вправе претендовать на возврат средств по невозвратному тарифу", - заключил Тарбаев. С инициативой официально ввести возможность невозвратных билетов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в прошлом году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.

https://1prime.ru/20250528/gosduma-857985539.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, рф, госдума