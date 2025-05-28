https://1prime.ru/20250528/turtsiya-857986549.html

Турция заявила о готовности принять российско-украинские переговоры

Турция заявила о готовности принять российско-украинские переговоры - 28.05.2025, ПРАЙМ

Турция заявила о готовности принять российско-украинские переговоры

Власти Турции готовы принять очередной раунд переговоров РФ и Украины, но уверенности в том, что они могут пройти уже на следующей неделе, пока нет, заявил РИА... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T11:48+0300

2025-05-28T11:48+0300

2025-05-28T11:48+0300

политика

турция

россия

украина

сергей лавров

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1a/854454900_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2e1dee43496c1e13249d510ebafc9c1d.jpg

АНКАРА, 28 мая – ПРАЙМ. Власти Турции готовы принять очередной раунд переговоров РФ и Украины, но уверенности в том, что они могут пройти уже на следующей неделе, пока нет, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров. В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, в Стамбуле хорошо, заявил во вторник глава российского внешнеполитического ведомства. "Готовность принять переговоры была выражена, ожидаем конкретики", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры состояться уже на следующей неделе в Стамбуле, источник отметил, что "пока такой уверенности нет". Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. Информации о возможности проведения второго раунда встреч делегаций РФ и Украины в Женеве нет, при этом Турция открыто заявила о готовности их принять, сообщил в свою очередь РИА Новости представитель администрации президента Турции. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://1prime.ru/20250528/lavrov-857985165.html

турция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, украина, сергей лавров, переговоры