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Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев

Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев - 28.05.2025, ПРАЙМ

Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T21:26+0300

2025-05-28T21:26+0300

2025-05-28T21:26+0300

происшествия

владимир мединский

нацисты

украина

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям. "В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250516/medinskiy-857662749.html

украина

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владимир мединский, нацисты, украина