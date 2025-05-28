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Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев
Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев - 28.05.2025, ПРАЙМ
Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T21:26+0300
2025-05-28T21:26+0300
происшествия
владимир мединский
нацисты
украина
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям. "В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.
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владимир мединский, нацисты, украина
Происшествия, Владимир Мединский, Нацисты, УКРАИНА
21:26 28.05.2025
 
Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев

Соловьев: украинские нацисты угрожают семье Мединского

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям.
"В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияВладимир МединскийНацистыУКРАИНА
 
 
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