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Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев
Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев - 28.05.2025, ПРАЙМ
Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T21:26+0300
2025-05-28T21:26+0300
2025-05-28T21:26+0300
происшествия
владимир мединский
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям. "В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.
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владимир мединский, нацисты, украина
Происшествия, Владимир Мединский, Нацисты, УКРАИНА
Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев
Соловьев: украинские нацисты угрожают семье Мединского
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям.
"В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.
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