https://1prime.ru/20250528/ugrozy-858005510.html

Умеров объяснил угрозы Мединскому со стороны "нациков"

Умеров объяснил угрозы Мединскому со стороны "нациков" - 28.05.2025, ПРАЙМ

Умеров объяснил угрозы Мединскому со стороны "нациков"

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что помощник президента РФ Владимир Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T22:29+0300

2025-05-28T22:29+0300

2025-05-28T22:29+0300

происшествия

рустем умеров

владимир мединский

нацисты

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что помощник президента РФ Владимир Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики, мы на них не влияем". Соловьев ранее сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям. В эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" телеведущий напомнил, что в мировой практике ответственность за жизнь и здоровье переговорщиков лежит всегда на второй стороне, в истории были случаи, когда переговорщикам угрожали. "Но украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: "Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем". Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?" - сказал Соловьев. Телеведущий добавил, что в какой-то момент может выясниться, что люди, приехавшие в Стамбул, не представляют из себя легальных и законных представителей политической элиты Украины и даже не контролируют "свои силовые блоки и группы".

https://1prime.ru/20250528/ugrozy-858004534.html

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рустем умеров, владимир мединский, нацисты