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Умеров объяснил угрозы Мединскому со стороны "нациков"
Умеров объяснил угрозы Мединскому со стороны "нациков" - 28.05.2025, ПРАЙМ
Умеров объяснил угрозы Мединскому со стороны "нациков"
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что помощник президента РФ Владимир Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T22:29+0300
2025-05-28T22:29+0300
2025-05-28T22:29+0300
происшествия
рустем умеров
владимир мединский
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что помощник президента РФ Владимир Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики, мы на них не влияем". Соловьев ранее сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям. В эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" телеведущий напомнил, что в мировой практике ответственность за жизнь и здоровье переговорщиков лежит всегда на второй стороне, в истории были случаи, когда переговорщикам угрожали. "Но украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: "Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем". Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?" - сказал Соловьев. Телеведущий добавил, что в какой-то момент может выясниться, что люди, приехавшие в Стамбул, не представляют из себя легальных и законных представителей политической элиты Украины и даже не контролируют "свои силовые блоки и группы".
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рустем умеров, владимир мединский, нацисты
Происшествия, Рустем Умеров, Владимир Мединский, Нацисты
Умеров объяснил угрозы Мединскому со стороны "нациков"
Умеров: Мединскому угрожают "нацики", на которых не влияют власти Украины
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что помощник президента РФ Владимир Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что "это нацики, мы на них не влияем".
Соловьев ранее сообщил, что украинские нацисты угрожают семье помощника президента РФ Владимира Мединского, в том числе детям.
В эфире телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" телеведущий напомнил, что в мировой практике ответственность за жизнь и здоровье переговорщиков лежит всегда на второй стороне, в истории были случаи, когда переговорщикам угрожали.
"Но украинские нацисты сделали следующий шаг. Они дошли до того, что угрожают членам семьи. И когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому, тот взял паузу и сказал: "Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем". Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?" - сказал Соловьев.
Украинские нацисты угрожают семье Мединского, сообщил Соловьев
Телеведущий добавил, что в какой-то момент может выясниться, что люди, приехавшие в Стамбул, не представляют из себя легальных и законных представителей политической элиты Украины и даже не контролируют "свои силовые блоки и группы".