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"Разобрать на органы": планы Запада по Украине повергли Киев в шок - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Разобрать на органы": планы Запада по Украине повергли Киев в шок
"Разобрать на органы": планы Запада по Украине повергли Киев в шок - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Разобрать на органы": планы Запада по Украине повергли Киев в шок
Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что заявления западных стран о поставках Украине дальнобойного вооружения свидетельствуют о нежелании | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:00+0300
2025-05-28T10:00+0300
политика
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что заявления западных стран о поставках Украине дальнобойного вооружения свидетельствуют о нежелании допустить мирное урегулирование конфликта."Вся словесная эскалация со стороны “союзников” — подпитка безумия Зеленского, который цепляется за любой повод, чтобы продолжить войну. Даже за несуществующие “таурусы", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Дубинский добавил, что глобалисты стремятся довести ситуацию до точки невозврата, сделав мирное урегулирование невозможным"Им поскорее нужен труп Украины, чтобы разобрать его на органы", — заключил Дубинский.Ранее в понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия больше не ограничивают дальность оружия, поставляемого Киеву, что позволит наносить удары по целям на территории России. Однако позже вице-канцлер Ларс Клингбайль опроверг эти слова, подчеркнув, что официальная позиция Берлина остается прежней.В апреле канцлер допускал возможность передачи Украине ракет Taurus, при условии согласования с партнёрами по ЕС. Однако позднее он уточнил, что такие поставки пока не планируются из-за необходимости длительной подготовки украинских военных. Он также выразил мнение, что подобные вопросы не следует обсуждать публично.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
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ес, украина, киев, германия
Политика, ЕС, УКРАИНА, Киев, ГЕРМАНИЯ
10:00 28.05.2025
 
"Разобрать на органы": планы Запада по Украине повергли Киев в шок

Дубинский: Запад намерен и дальше потакать безумным идеям Зеленского продолжить конфликт

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что заявления западных стран о поставках Украине дальнобойного вооружения свидетельствуют о нежелании допустить мирное урегулирование конфликта.
"Вся словесная эскалация со стороны “союзников” — подпитка безумия Зеленского, который цепляется за любой повод, чтобы продолжить войну. Даже за несуществующие “таурусы", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Дубинский добавил, что глобалисты стремятся довести ситуацию до точки невозврата, сделав мирное урегулирование невозможным
"Им поскорее нужен труп Украины, чтобы разобрать его на органы", — заключил Дубинский.
Ранее в понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия больше не ограничивают дальность оружия, поставляемого Киеву, что позволит наносить удары по целям на территории России. Однако позже вице-канцлер Ларс Клингбайль опроверг эти слова, подчеркнув, что официальная позиция Берлина остается прежней.
В апреле канцлер допускал возможность передачи Украине ракет Taurus, при условии согласования с партнёрами по ЕС. Однако позднее он уточнил, что такие поставки пока не планируются из-за необходимости длительной подготовки украинских военных. Он также выразил мнение, что подобные вопросы не следует обсуждать публично.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
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