https://1prime.ru/20250528/ukraina-857985710.html

"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы

"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы

Украину в ближайшие годы ожидают серьезные потрясения, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, тране предстоит пройти через масштабные изменения,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T11:01+0300

2025-05-28T11:01+0300

2025-05-28T11:01+0300

украина

всу

валерий залужный

рада

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украину в ближайшие годы ожидают серьезные потрясения, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, тране предстоит пройти через масштабные изменения, включая продвижение российских войск и трансформацию государственных структур."Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке... Смена государственных систем. Все это произойдет очень быстро", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что Украина вскоре кардинально изменится, и к прежнему состоянию уже не вернется уже никогда.Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный также заявлял, что не стоит рассчитывать на чудо, которое позволило бы Украине восстановить контроль над границами 1991 или даже 2022 года.

https://1prime.ru/20250528/ukraina-857984306.html

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украина, всу, валерий залужный, рада