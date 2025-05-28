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"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы
"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы
Украину в ближайшие годы ожидают серьезные потрясения, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, тране предстоит пройти через масштабные изменения,... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T11:01+0300
2025-05-28T11:01+0300
украина
всу
валерий залужный
рада
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украину в ближайшие годы ожидают серьезные потрясения, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, тране предстоит пройти через масштабные изменения, включая продвижение российских войск и трансформацию государственных структур."Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке... Смена государственных систем. Все это произойдет очень быстро", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что Украина вскоре кардинально изменится, и к прежнему состоянию уже не вернется уже никогда.Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный также заявлял, что не стоит рассчитывать на чудо, которое позволило бы Украине восстановить контроль над границами 1991 или даже 2022 года.
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украина, всу, валерий залужный, рада
УКРАИНА, ВСУ, Валерий Залужный, Рада
11:01 28.05.2025
 
"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы

Безуглая: Украину ждет смена государственных систем, и страна не будет такой, как раньше

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украину в ближайшие годы ожидают серьезные потрясения, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая. По ее словам, тране предстоит пройти через масштабные изменения, включая продвижение российских войск и трансформацию государственных структур.
"Нас ждет бездна в ближайшие годы: полномасштабная война с продвижением россиян на востоке... Смена государственных систем. Все это произойдет очень быстро", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что Украина вскоре кардинально изменится, и к прежнему состоянию уже не вернется уже никогда.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный также заявлял, что не стоит рассчитывать на чудо, которое позволило бы Украине восстановить контроль над границами 1991 или даже 2022 года.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
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УКРАИНАВСУВалерий ЗалужныйРада
 
 
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