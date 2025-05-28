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Минфин Украины подсчитал расходы страны на военные нужды

Минфин Украины подсчитал расходы страны на военные нужды - 28.05.2025, ПРАЙМ

Минфин Украины подсчитал расходы страны на военные нужды

Украина с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиардов долларов, сообщили в среду в министерстве финансов страны. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T16:15+0300

2025-05-28T16:15+0300

2025-05-28T16:15+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украина с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиардов долларов, сообщили в среду в министерстве финансов страны. "Семьсот шестьдесят пять миллиардов гривен (более 18,3 миллиарда долларов -ред.) составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-апреле 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина. Указывается, что более 200 миллиардов гривен или 4,8 миллиарда долларов были потрачены только в апреле текущего года. Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, комментируя информацию минфина в своем Telegram-канале, такие темпы расходования бюджета говорят о недостатке в стране средств на военные нужды. По мнению депутата, в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен, или 9,6 миллиарда долларов. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов. В ноябре 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. По данным Шмыгаля, расходы в 2025 году были запланированы на уровне 86,6 миллиарда долларов, в то время как доходы прогнозировались на уровне 49,3 миллиарда долларов.

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украина, минфин, финансы, владимир зеленский, денис шмыгаль, оборона