https://1prime.ru/20250528/ukraina-857997047.html
Минфин Украины подсчитал расходы страны на военные нужды
Минфин Украины подсчитал расходы страны на военные нужды - 28.05.2025, ПРАЙМ
Минфин Украины подсчитал расходы страны на военные нужды
Украина с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиардов долларов, сообщили в среду в министерстве финансов страны. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T16:15+0300
2025-05-28T16:15+0300
2025-05-28T16:15+0300
экономика
украина
минфин
финансы
владимир зеленский
денис шмыгаль
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украина с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиардов долларов, сообщили в среду в министерстве финансов страны. "Семьсот шестьдесят пять миллиардов гривен (более 18,3 миллиарда долларов -ред.) составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-апреле 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина. Указывается, что более 200 миллиардов гривен или 4,8 миллиарда долларов были потрачены только в апреле текущего года. Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, комментируя информацию минфина в своем Telegram-канале, такие темпы расходования бюджета говорят о недостатке в стране средств на военные нужды. По мнению депутата, в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен, или 9,6 миллиарда долларов. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов. В ноябре 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. По данным Шмыгаля, расходы в 2025 году были запланированы на уровне 86,6 миллиарда долларов, в то время как доходы прогнозировались на уровне 49,3 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250528/ukraina-857985710.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, минфин, финансы, владимир зеленский, денис шмыгаль, оборона
Экономика, УКРАИНА, Минфин, Финансы, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, оборона
Минфин Украины подсчитал расходы страны на военные нужды
Минфин Украины: с января по апрель на военные нужды было потрачено 18,3 млрд долларов
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украина с января по апрель потратила на военные нужды более 18,3 миллиардов долларов, сообщили в среду в министерстве финансов страны.
"Семьсот шестьдесят пять миллиардов гривен (более 18,3 миллиарда долларов -ред.) составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-апреле 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина.
Указывается, что более 200 миллиардов гривен или 4,8 миллиарда долларов были потрачены только в апреле текущего года.
Как заявил украинский депутат Ярослав Железняк, комментируя информацию минфина в своем Telegram-канале, такие темпы расходования бюджета говорят о недостатке в стране средств на военные нужды. По мнению депутата, в 2025 году Украине придется увеличивать оборонные расходы более чем на 400 миллиардов гривен, или 9,6 миллиарда долларов.
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
В ноябре 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. По данным Шмыгаля, расходы в 2025 году были запланированы на уровне 86,6 миллиарда долларов, в то время как доходы прогнозировались на уровне 49,3 миллиарда долларов.
"Нас ждет бездна": в Раде спрогнозировали будущее Украины на ближайшие годы