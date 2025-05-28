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Несколько центральных улиц Москвы закроют для транспорта 31 мая

Несколько центральных улиц Москвы закроют для транспорта 31 мая - 28.05.2025, ПРАЙМ

Несколько центральных улиц Москвы закроют для транспорта 31 мая

Несколько центральных улиц и набережных столицы будут закрыты для проезда транспорта 31 мая, водителей просят заранее планировать маршрут, сообщается на сайте... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T07:54+0300

2025-05-28T07:54+0300

2025-05-28T07:54+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Несколько центральных улиц и набережных столицы будут закрыты для проезда транспорта 31 мая, водителей просят заранее планировать маршрут, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В связи с проведением спортивного мероприятия "Зеленый марафон" в Москве на центральных набережных и улицах будет временно закрыто движение для транспорта. Основные ограничения введут 31 мая", - говорится в сообщении. Уточняется, что в период с 03.00 мск 29 мая до 03.00 мск 31 мая и с 18.00 мск 31 мая до 09.00 мск 1 июня нельзя будет проехать по одной полосе движения на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки. А с 03.00 мск 29 мая до 09.00 мск 1 июня перекроют три полосы на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы. Также закрыты для движения транспорта Старая площадь (от Новой площади до Китайгородского проезда) и Новая площадь (от Театрального проезда до Старой площади). В публикации отмечается, что на Лужнецкой набережной движение перекроют с 08.00 мск до 12.15 мск а с 08.00 мск до 12.45 мск - на Фрунзенской набережной. Кроме того, с 00.01 31 мая до окончания мероприятия будет временно запрещена парковка на участках временных ограничений движения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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