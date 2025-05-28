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Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода протокола заседания ФРС США

Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода протокола заседания ФРС США - 28.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выхода протокола заседания ФРС США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно растут перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:12+0300

2025-05-28T15:12+0300

2025-05-28T15:12+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду преимущественно растут перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, проведенного в начале мая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.59 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,04%, до 42 392 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - растёт на 0,15%, до 21 491,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - увеличивается на 0,03%, до 5 936,25 пункта. Инвесторы следят за сигналами со стороны Федеральной резервной системы относительно ее дальнейшей кредитно-денежной политики. Позднее в среду регулятор выпустит протокол своего майского заседания, по итогам которого регулятор сохранил учётную ставку на уровне 4,25-4,5% и в котором можно будет получить дополнительные сведения относительно экономического состояния США. Так, в среду глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс (John Williams) заявил на конференции центробанка Японии в Токио, что при построении курса политики необходимо учитывать не только долгосрочную оценку будущих изменений инфляции, но и всю ее "кривую", чтобы избежать ее постоянно высоких темпов, - его мнение приводит агентство Блумберг. При этом на данный момент большинство аналитиков (97,9%), опрошенных CME Group, прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее снижение до 4-4,25% по итогам уже следующего заседания ФРС - в июне.

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фьючерсы уолл-стрит, рынок, торги, сша