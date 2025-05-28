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"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта
"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта
Для урегулирования конфликта Российская Федерация потребовала выполнить ряд условий. Например, государства Запада должны дать обязательства в "письменной форме" | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:46+0300
2025-05-28T14:51+0300
политика
россия
владимир путин
конфликт на украине
требования
урегулирование
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Для урегулирования конфликта Российская Федерация потребовала выполнить ряд условий. Например, государства Запада должны дать обязательства в "письменной форме" не расширять НАТО на восток и отменить некоторые антироссийские санкции. Об этом рассказывается в публикации информагентства Reuters.Как сообщает агентство, ссылаясь на источник, "Путин готов заключить мир, но не любой ценой".В частности, Россия требует, чтобы западные государства подписали обязательства остановить продвижение Североатлантического альянса на восток. В результате будет де-юре исключена вероятность вступления в альянс Украины, Молдавии и Грузии. Также среди ключевых требований к Западу, по данным Reuters, указывается и "разморозка" российских активов.Что касается непосредственно Украины, то ей предлагается сохранить нейтральный статус и прекратить репрессии в отношении русскоязычного населения.Никаких комментариев Кремля относительно сообщения Reuters на текущий момент не последовало.
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россия, владимир путин, конфликт на украине, требования, урегулирование
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Конфликт на Украине, требования, урегулирование
14:46 28.05.2025 (обновлено: 14:51 28.05.2025)
 
"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта

Reuters: Россия потребовала нерасширения НАТО на восток и разблокировки активов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Для урегулирования конфликта Российская Федерация потребовала выполнить ряд условий. Например, государства Запада должны дать обязательства в "письменной форме" не расширять НАТО на восток и отменить некоторые антироссийские санкции. Об этом рассказывается в публикации информагентства Reuters.
Как сообщает агентство, ссылаясь на источник, "Путин готов заключить мир, но не любой ценой".
В частности, Россия требует, чтобы западные государства подписали обязательства остановить продвижение Североатлантического альянса на восток. В результате будет де-юре исключена вероятность вступления в альянс Украины, Молдавии и Грузии. Также среди ключевых требований к Западу, по данным Reuters, указывается и "разморозка" российских активов.
Что касается непосредственно Украины, то ей предлагается сохранить нейтральный статус и прекратить репрессии в отношении русскоязычного населения.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков
13:20
Никаких комментариев Кремля относительно сообщения Reuters на текущий момент не последовало.
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинКонфликт на Украинетребованияурегулирование
 
 
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