https://1prime.ru/20250528/uregulirovanie-857991120.html
"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта
"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта
Для урегулирования конфликта Российская Федерация потребовала выполнить ряд условий. Например, государства Запада должны дать обязательства в "письменной форме" | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:46+0300
2025-05-28T14:46+0300
2025-05-28T14:51+0300
политика
россия
владимир путин
конфликт на украине
требования
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Для урегулирования конфликта Российская Федерация потребовала выполнить ряд условий. Например, государства Запада должны дать обязательства в "письменной форме" не расширять НАТО на восток и отменить некоторые антироссийские санкции. Об этом рассказывается в публикации информагентства Reuters.Как сообщает агентство, ссылаясь на источник, "Путин готов заключить мир, но не любой ценой".В частности, Россия требует, чтобы западные государства подписали обязательства остановить продвижение Североатлантического альянса на восток. В результате будет де-юре исключена вероятность вступления в альянс Украины, Молдавии и Грузии. Также среди ключевых требований к Западу, по данным Reuters, указывается и "разморозка" российских активов.Что касается непосредственно Украины, то ей предлагается сохранить нейтральный статус и прекратить репрессии в отношении русскоязычного населения.Никаких комментариев Кремля относительно сообщения Reuters на текущий момент не последовало.
https://1prime.ru/20250528/ssha-857988809.html
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россия, владимир путин, конфликт на украине, требования, урегулирование
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Конфликт на Украине, требования, урегулирование
"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта
Reuters: Россия потребовала нерасширения НАТО на восток и разблокировки активов
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ.
Для урегулирования конфликта Российская Федерация потребовала выполнить ряд условий. Например, государства Запада должны дать обязательства в "письменной форме" не расширять НАТО на восток и отменить некоторые антироссийские санкции. Об этом рассказывается в публикации информагентства Reuters
.
Как сообщает агентство, ссылаясь на источник, "Путин готов заключить мир, но не любой ценой".
В частности, Россия требует, чтобы западные государства подписали обязательства остановить продвижение Североатлантического альянса на восток. В результате будет де-юре исключена вероятность вступления в альянс Украины, Молдавии и Грузии. Также среди ключевых требований к Западу, по данным Reuters, указывается и "разморозка" российских активов.
Что касается непосредственно Украины, то ей предлагается сохранить нейтральный статус и прекратить репрессии в отношении русскоязычного населения.
РФ признательна желанию США скорейшего завершения конфликта, сказал Песков
Никаких комментариев Кремля относительно сообщения Reuters на текущий момент не последовало.