https://1prime.ru/20250528/uregulirovanie-857991120.html

"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта

"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Готов к миру". В Reuters узнали "условия Путина" для завершения конфликта

Для урегулирования конфликта Российская Федерация потребовала выполнить ряд условий. Например, государства Запада должны дать обязательства в "письменной форме" | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:46+0300

2025-05-28T14:46+0300

2025-05-28T14:51+0300

политика

россия

владимир путин

конфликт на украине

требования

урегулирование

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Для урегулирования конфликта Российская Федерация потребовала выполнить ряд условий. Например, государства Запада должны дать обязательства в "письменной форме" не расширять НАТО на восток и отменить некоторые антироссийские санкции. Об этом рассказывается в публикации информагентства Reuters.Как сообщает агентство, ссылаясь на источник, "Путин готов заключить мир, но не любой ценой".В частности, Россия требует, чтобы западные государства подписали обязательства остановить продвижение Североатлантического альянса на восток. В результате будет де-юре исключена вероятность вступления в альянс Украины, Молдавии и Грузии. Также среди ключевых требований к Западу, по данным Reuters, указывается и "разморозка" российских активов.Что касается непосредственно Украины, то ей предлагается сохранить нейтральный статус и прекратить репрессии в отношении русскоязычного населения.Никаких комментариев Кремля относительно сообщения Reuters на текущий момент не последовало.

https://1prime.ru/20250528/ssha-857988809.html

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россия, владимир путин, конфликт на украине, требования, урегулирование