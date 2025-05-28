Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250528/uregulirovanie-858000539.html
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами - 28.05.2025, ПРАЙМ
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T18:39+0300
2025-05-28T18:51+0300
политика
владимир мединский
рустем умеров
телефонный разговор
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857658876_0:126:2750:1673_1920x0_80_0_0_6e1052750eb85ea9f47ff7c8158e8105.jpg
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа. Так Мединский отреагировал на сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит РФ. "Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот", - заявил Мединский журналистам. Мединский заявил, что "Умерову позвонил сегодня он и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами". "Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", - отметил помощник президента. Мединский сообщил, что "украинская сторона пошла совещаться". "Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", - заявил помощник президента РФ.
https://1prime.ru/20250516/peregovory-857666567.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857658876_176:0:2575:1799_1920x0_80_0_0_3bd3878164c89499a80cc192756e44e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир мединский, рустем умеров, телефонный разговор, встреча
Политика, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Телефонный разговор, встреча
18:39 28.05.2025 (обновлено: 18:51 28.05.2025)
 
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами

Мединский сообщил, что предложил Умерову дату и место для обмена меморандумами

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле
Владимир Мединский общается с журналистами в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа.
Так Мединский отреагировал на сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит РФ.
"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот", - заявил Мединский журналистам.
Мединский заявил, что "Умерову позвонил сегодня он и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами". "Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", - отметил помощник президента.
Помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле
16 мая, 23:20
Мединский сообщил, что "украинская сторона пошла совещаться". "Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", - заявил помощник президента РФ.
 
ПолитикаВладимир МединскийРустем УмеровТелефонный разговорвстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала