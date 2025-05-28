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Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами - 28.05.2025, ПРАЙМ
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T18:39+0300
2025-05-28T18:39+0300
2025-05-28T18:51+0300
политика
владимир мединский
рустем умеров
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встреча
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа. Так Мединский отреагировал на сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит РФ. "Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот", - заявил Мединский журналистам. Мединский заявил, что "Умерову позвонил сегодня он и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами". "Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", - отметил помощник президента. Мединский сообщил, что "украинская сторона пошла совещаться". "Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", - заявил помощник президента РФ.
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владимир мединский, рустем умеров, телефонный разговор, встреча
Политика, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Телефонный разговор, встреча
Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Мединский сообщил, что предложил Умерову дату и место для обмена меморандумами
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что позвонил в среду министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами с перечнем условий для будущего прекращения огня, российская сторона ждет ответа.
Так Мединский отреагировал на сообщения в СМИ о том, что Умеров якобы звонил ему по вопросу меморандума, который готовит РФ.
"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот", - заявил Мединский журналистам.
Мединский заявил, что "Умерову позвонил сегодня он и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами". "Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", - отметил помощник президента.
"Вы долго готовы воевать?" Журналист "раскрыл" слова Мединского в Стамбуле
Мединский сообщил, что "украинская сторона пошла совещаться". "Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней", - заявил помощник президента РФ.