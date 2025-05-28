https://1prime.ru/20250528/uregulirovanie-858002647.html

Трамп объяснил, когда прояснится ситуация по украинскому урегулированию

Трамп объяснил, когда прояснится ситуация по украинскому урегулированию - 28.05.2025, ПРАЙМ

Трамп объяснил, когда прояснится ситуация по украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T19:58+0300

2025-05-28T19:58+0300

2025-05-28T19:58+0300

политика

дональд трамп

конфликт на украине

урегулирование

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ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель. "Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.

https://1prime.ru/20250528/peregovory-858002263.html

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дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование