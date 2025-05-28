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Трамп объяснил, когда прояснится ситуация по украинскому урегулированию - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп объяснил, когда прояснится ситуация по украинскому урегулированию
Трамп объяснил, когда прояснится ситуация по украинскому урегулированию - 28.05.2025, ПРАЙМ
Трамп объяснил, когда прояснится ситуация по украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T19:58+0300
2025-05-28T19:58+0300
политика
дональд трамп
конфликт на украине
урегулирование
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ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель. "Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.
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дональд трамп, конфликт на украине, урегулирование
Политика, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, урегулирование
19:58 28.05.2025
 
Трамп объяснил, когда прояснится ситуация по украинскому урегулированию

Трамп: ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель.
"Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине.
Трамп добавил, что, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.
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ПолитикаДональд ТрампКонфликт на Украинеурегулирование
 
 
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