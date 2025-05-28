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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 мая

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 мая - 28.05.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 29 мая

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,1 копейки - до 11,0504 рубля, доллара - на 1,39 копейки, до 79,6037 рубля, евро -... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T17:34+0300

2025-05-28T17:34+0300

2025-05-28T17:34+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 5,1 копейки - до 11,0504 рубля, доллара - на 1,39 копейки, до 79,6037 рубля, евро - на 56,42 копейки, до 90,3365 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, банк россии, юань, евро, доллар сша