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Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши по демократизации
Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши по демократизации - 28.05.2025, ПРАЙМ
Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши по демократизации
Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши, которая до июля занимает символический пост председателя в Совете ЕС, об укреплении демократической... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T00:52+0300
2025-05-28T00:52+0300
2025-05-28T00:52+0300
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БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши, которая до июля занимает символический пост председателя в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости, под которым понимается усиление роли неправительственных организаций, чреватое вмешательством во внутренние процессы стран-членов, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Венгрия и Словакия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе. Текст размывает, с одной стороны, позицию конституционных институтов и гражданских организаций и, с другой стороны, место политических партий и гражданских организаций в демократическом обществе", - приводит слова Боки после заседания министров по европейским делам агентство MTI.
Министр уточнил, что, по мнению Будапешта, евроинституты и ряд государств "неверно истолковывают понятие демократической устойчивости" и используют ее для поддержки внешнего вмешательства в демократические процессы стран-членов.
Бока добавил, что Венгрия хотела бы усилить прозрачность европейского финансирования для НПО, поскольку "существует фундаментальное непонимание роли гражданских организаций в демократическом обществе".
В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране необходимо законодательно оформить борьбу с иностранным влиянием по образцу США. Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.
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Экономика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан, Дональд Трамп, ЕС, USAID, НПО
Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши по демократизации
Министр Бока: Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши об укреплении демократии
БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия не поддержали предложение Польши, которая до июля занимает символический пост председателя в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости, под которым понимается усиление роли неправительственных организаций, чреватое вмешательством во внутренние процессы стран-членов, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Венгрия и Словакия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе. Текст размывает, с одной стороны, позицию конституционных институтов и гражданских организаций и, с другой стороны, место политических партий и гражданских организаций в демократическом обществе", - приводит слова Боки после заседания министров по европейским делам агентство MTI.
Министр уточнил, что, по мнению Будапешта, евроинституты и ряд государств "неверно истолковывают понятие демократической устойчивости" и используют ее для поддержки внешнего вмешательства в демократические процессы стран-членов.
Бока добавил, что Венгрия хотела бы усилить прозрачность европейского финансирования для НПО, поскольку "существует фундаментальное непонимание роли гражданских организаций в демократическом обществе".
В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране необходимо законодательно оформить борьбу с иностранным влиянием по образцу США. Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции.