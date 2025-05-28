https://1prime.ru/20250528/voda-857982813.html
ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году
ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году - 28.05.2025, ПРАЙМ
ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году
Еврокомиссия разрабатывает план, в соответствии с которым страны-члены ЕС должны будут сократить потребление воды на 10% к 2030 году, им будет рекомендовано... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T08:41+0300
2025-05-28T08:41+0300
2025-05-28T08:41+0300
энергетика
ес
financial times
ек
вода
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/00/762890002_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_e29dbfde0dc59aef380052b0adec3b73.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия разрабатывает план, в соответствии с которым страны-члены ЕС должны будут сократить потребление воды на 10% к 2030 году, им будет рекомендовано увеличить инвестиции в том числе в очистную инфраструктуру, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на соответствующий план, оказавшийся в её распоряжении. "Брюссель призовет страны ЕС сократить потребление воды по меньшей мере на 10% к 2030 году на фоне того, как блок сталкивается с более продолжительными и распространенными засухами", - говорится в публикации издания. Как отмечает Financial Times, план, который планируют представить в следующем месяце, представляет собой первый случай, когда ЕК установит целевые показатели эффективного использования воды. В частности, план будет содержать рекомендации по наращиванию инвестиций в канализационную инфраструктуру и очистные сооружения. По оценке чиновников, близких к разработке плана, ЕК рекомендует инвестировать 23 миллиарда евро в год в инфраструктуру водоснабжения. Издание подчеркивает, что эта инициатива свидетельствует о беспокойстве среди стран-членов блока по поводу истощающихся запасов подземных вод в ЕС.
https://1prime.ru/20250526/rumyniya-857916086.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/00/762890002_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_914e71bfc879f8830b008a67a32d0407.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, financial times, ек, вода
Энергетика, ЕС, Financial Times, ЕК, вода
ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году
FT: ЕК разрабатывает план по сокращению потребления воды в ЕС на 10% из-за засухи
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ.
Еврокомиссия разрабатывает план, в соответствии с которым страны-члены ЕС должны будут сократить потребление воды на 10% к 2030 году, им будет рекомендовано увеличить инвестиции в том числе в очистную инфраструктуру, сообщает британская газета Financial Times
со ссылкой на соответствующий план, оказавшийся в её распоряжении.
"Брюссель призовет страны ЕС сократить потребление воды по меньшей мере на 10% к 2030 году на фоне того, как блок сталкивается с более продолжительными и распространенными засухами", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Financial Times, план, который планируют представить в следующем месяце, представляет собой первый случай, когда ЕК установит целевые показатели эффективного использования воды.
В частности, план будет содержать рекомендации по наращиванию инвестиций в канализационную инфраструктуру и очистные сооружения. По оценке чиновников, близких к разработке плана, ЕК рекомендует инвестировать 23 миллиарда евро в год в инфраструктуру водоснабжения.
Издание подчеркивает, что эта инициатива свидетельствует о беспокойстве среди стран-членов блока по поводу истощающихся запасов подземных вод в ЕС.
ЕК рассмотрит возможность введения санкций против Румынии