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ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году - 28.05.2025, ПРАЙМ
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ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году
ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году - 28.05.2025, ПРАЙМ
ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году
Еврокомиссия разрабатывает план, в соответствии с которым страны-члены ЕС должны будут сократить потребление воды на 10% к 2030 году, им будет рекомендовано... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T08:41+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия разрабатывает план, в соответствии с которым страны-члены ЕС должны будут сократить потребление воды на 10% к 2030 году, им будет рекомендовано увеличить инвестиции в том числе в очистную инфраструктуру, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на соответствующий план, оказавшийся в её распоряжении. "Брюссель призовет страны ЕС сократить потребление воды по меньшей мере на 10% к 2030 году на фоне того, как блок сталкивается с более продолжительными и распространенными засухами", - говорится в публикации издания. Как отмечает Financial Times, план, который планируют представить в следующем месяце, представляет собой первый случай, когда ЕК установит целевые показатели эффективного использования воды. В частности, план будет содержать рекомендации по наращиванию инвестиций в канализационную инфраструктуру и очистные сооружения. По оценке чиновников, близких к разработке плана, ЕК рекомендует инвестировать 23 миллиарда евро в год в инфраструктуру водоснабжения. Издание подчеркивает, что эта инициатива свидетельствует о беспокойстве среди стран-членов блока по поводу истощающихся запасов подземных вод в ЕС.
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ес, financial times, ек, вода
Энергетика, ЕС, Financial Times, ЕК, вода
08:41 28.05.2025
 
ЕК предложит странам ЕС сократить потребление воды на 10% к 2030 году

FT: ЕК разрабатывает план по сокращению потребления воды в ЕС на 10% из-за засухи

© fotolia.com / florinopreaВода из-под крана
Вода из-под крана - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© fotolia.com / florinoprea
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия разрабатывает план, в соответствии с которым страны-члены ЕС должны будут сократить потребление воды на 10% к 2030 году, им будет рекомендовано увеличить инвестиции в том числе в очистную инфраструктуру, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на соответствующий план, оказавшийся в её распоряжении.
"Брюссель призовет страны ЕС сократить потребление воды по меньшей мере на 10% к 2030 году на фоне того, как блок сталкивается с более продолжительными и распространенными засухами", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Financial Times, план, который планируют представить в следующем месяце, представляет собой первый случай, когда ЕК установит целевые показатели эффективного использования воды.
В частности, план будет содержать рекомендации по наращиванию инвестиций в канализационную инфраструктуру и очистные сооружения. По оценке чиновников, близких к разработке плана, ЕК рекомендует инвестировать 23 миллиарда евро в год в инфраструктуру водоснабжения.
Издание подчеркивает, что эта инициатива свидетельствует о беспокойстве среди стран-членов блока по поводу истощающихся запасов подземных вод в ЕС.
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