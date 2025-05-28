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На историка Эйдельман завели дело за фейки о ВС России
На историка Эйдельман завели дело за фейки о ВС России - 28.05.2025, ПРАЙМ
На историка Эйдельман завели дело за фейки о ВС России
Уголовное дело за фейки о ВС РФ возбудили на историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T04:13+0300
2025-05-28T04:13+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело за фейки о ВС РФ возбудили на историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее Эйдельман штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в соответствующий реестр в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но получила отказ. Также в апреле Мосгорсуд признал законным штраф на 50 тысяч рублей, назначенный Эйдельман за дискредитацию российской армии. Кроме того, как сообщала столичная прокуратура, против Эйдельман возбуждено дело о "реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети".
"В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело касается публикации историка в ее Telegram-канале.
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Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, ВС РФ, Мосгорсуд
На историка Эйдельман завели дело за фейки о ВС России
На историка Тамару Эйдельман завели дело за фейки о ВС России
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело за фейки о ВС РФ возбудили на историка Тамару Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее Эйдельман штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в соответствующий реестр в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но получила отказ. Также в апреле Мосгорсуд признал законным штраф на 50 тысяч рублей, назначенный Эйдельман за дискредитацию российской армии. Кроме того, как сообщала столичная прокуратура, против Эйдельман возбуждено дело о "реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети".
"В отношении Тамары Эйдельман возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уголовное дело касается публикации историка в ее Telegram-канале.