https://1prime.ru/20250528/vuchich-858001691.html

Вучич назвал приоритетом Сербии развитие отношений в США

Вучич назвал приоритетом Сербии развитие отношений в США - 28.05.2025, ПРАЙМ

Вучич назвал приоритетом Сербии развитие отношений в США

Развитие отношений с США в рамках стратегического диалога является одним из внешнеполитических приоритетов Сербии, как и полноправное членство в ЕС, заявил... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T19:19+0300

2025-05-28T19:19+0300

2025-05-28T19:19+0300

политика

александр вучич

отношения

сша

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БЕЛГРАД, 28 мая – ПРАЙМ. Развитие отношений с США в рамках стратегического диалога является одним из внешнеполитических приоритетов Сербии, как и полноправное членство в ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства в среду вручил конгрессвумен Клаудии Тенни Орден сербского флага первой степени "за исключительные заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и международных отношений между Сербией и США". Член палаты представителей от республиканской партии является сопредседателем группы по сотрудничеству с Сербией в конгрессе США. "Развитие хороших отношений с США представляет собой один из внешнеполитических приоритетов нашей страны. Для меня удовольствие – напомнить о почти полуторавековой истории дипломатических отношений двух наших стран, которая датируется еще 1881 годом. Учитывая их долговечность и союзничество сквозь историю, мы привержены тому, чтобы укреплять эти связи в будущем", - заявил Вучич на церемонии. По его словам, официальный Белград и Вашингтон связывает борьба за общие ценности, и в ходе Первой и Второй мировых войн они были вместе на "правильной стороне истории". "Сегодня можем с гордостью констатировать, что позитивная динамика отношений Сербии и США открывает новые возможности и перспективы развития сотрудничества в рамках механизма стратегического диалога. Это особенно относится к периоду после победы американского президента Дональда Трампа на выборах в США. Исключительно ценим поддержку США на нашем пути к полноправному членству в ЕС, что представляет собой одну из стратегических целей нашей страны", - подчеркнул сербский лидер и поблагодарил Вашингтон за вклад в поддержание мира и стабильности на Балканах и диалог Белград и Приштины. Тенни после вручения государственной награды Сербии сказала, что ей в Белград по другому поводу звонил Трамп, который среди прочего сказал, что хочет однажды приехать в Сербию. Она напомнила, что ее отношения со страной продолжаются около 40 лет. В 1981 году конгрессвумен приезжала студенткой в бывшую Югославию, затем сотрудничала с югославским консульством в Нью-Йорке, участвовала в освещении в СМИ Олимпийских игр в Сараево в 1984 году.

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александр вучич, отношения, сша