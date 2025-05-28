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"Смогут лишить". В Евросоюзе с трепетом напомнили о преимуществах России

"Смогут лишить". В Евросоюзе с трепетом напомнили о преимуществах России - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Смогут лишить". В Евросоюзе с трепетом напомнили о преимуществах России

Обладая современным, мощным ядерным оружием, Российская Федерация способна лишить западные страны возможности нанести второй удар и выйдет победителем в ядерном | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T22:35+0300

2025-05-28T22:35+0300

2025-05-28T22:36+0300

политика

россия

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ракеты

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Обладая современным, мощным ядерным оружием, Российская Федерация способна лишить западные страны возможности нанести второй удар и выйдет победителем в ядерном конфликте с НАТО. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.По словам профессора, все прочитанное им о российских ракетах и ядерном оружии целиком и полностью убедило его, что Российская Федерация может уничтожить Запад "серией разрушительных и обезглавливающих ядерных ударов". При этом он напомнил, что ВС России располагают гиперзвуковым оружием, которое способно нанести удар по любой цели в Западном полушарии, "и наши системы даже не смогут его распознать и перехватить".Как предположил Малинен, российские ракеты, "скорее всего, смогут лишить Запад возможности нанести второй удар", и Россия, таким образом, выйдет победителем в ядерном конфликте с НАТО.В заключение профессор настоятельно призвал всех, кто ратует за ядерный конфликт с Россией, "серьезно пересмотреть свою позицию, если, конечно, поражение не входит в их планы".

https://1prime.ru/20250528/taurus-858001901.html

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россия, ядерное оружие, ракеты, нато, мнение