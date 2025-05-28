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"Смогут лишить". В Евросоюзе с трепетом напомнили о преимуществах России - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Смогут лишить". В Евросоюзе с трепетом напомнили о преимуществах России
"Смогут лишить". В Евросоюзе с трепетом напомнили о преимуществах России - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Смогут лишить". В Евросоюзе с трепетом напомнили о преимуществах России
Обладая современным, мощным ядерным оружием, Российская Федерация способна лишить западные страны возможности нанести второй удар и выйдет победителем в ядерном | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T22:35+0300
2025-05-28T22:36+0300
политика
россия
ядерное оружие
ракеты
нато
мнение
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Обладая современным, мощным ядерным оружием, Российская Федерация способна лишить западные страны возможности нанести второй удар и выйдет победителем в ядерном конфликте с НАТО. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.По словам профессора, все прочитанное им о российских ракетах и ядерном оружии целиком и полностью убедило его, что Российская Федерация может уничтожить Запад "серией разрушительных и обезглавливающих ядерных ударов". При этом он напомнил, что ВС России располагают гиперзвуковым оружием, которое способно нанести удар по любой цели в Западном полушарии, "и наши системы даже не смогут его распознать и перехватить".Как предположил Малинен, российские ракеты, "скорее всего, смогут лишить Запад возможности нанести второй удар", и Россия, таким образом, выйдет победителем в ядерном конфликте с НАТО.В заключение профессор настоятельно призвал всех, кто ратует за ядерный конфликт с Россией, "серьезно пересмотреть свою позицию, если, конечно, поражение не входит в их планы".
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россия, ядерное оружие, ракеты, нато, мнение
Политика, РОССИЯ, ядерное оружие, ракеты, НАТО, мнение
22:35 28.05.2025 (обновлено: 22:36 28.05.2025)
 
"Смогут лишить". В Евросоюзе с трепетом напомнили о преимуществах России

Профессор Малинен: Россия выйдет победителем в ядерном конфликте с НАТО

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Обладая современным, мощным ядерным оружием, Российская Федерация способна лишить западные страны возможности нанести второй удар и выйдет победителем в ядерном конфликте с НАТО. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
По словам профессора, все прочитанное им о российских ракетах и ядерном оружии целиком и полностью убедило его, что Российская Федерация может уничтожить Запад "серией разрушительных и обезглавливающих ядерных ударов".
При этом он напомнил, что ВС России располагают гиперзвуковым оружием, которое способно нанести удар по любой цели в Западном полушарии, "и наши системы даже не смогут его распознать и перехватить".
Как предположил Малинен, российские ракеты, "скорее всего, смогут лишить Запад возможности нанести второй удар", и Россия, таким образом, выйдет победителем в ядерном конфликте с НАТО.
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В заключение профессор настоятельно призвал всех, кто ратует за ядерный конфликт с Россией, "серьезно пересмотреть свою позицию, если, конечно, поражение не входит в их планы".
 
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