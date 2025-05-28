https://1prime.ru/20250528/yuan-857984456.html
Юань открыл торги в среду снижением
Юань открыл торги в среду снижением - 28.05.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды понижается до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T10:04+0300
2025-05-28T10:04+0300
2025-05-28T10:04+0300
экономика
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды понижается до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля.
https://1prime.ru/20250528/evro-857982588.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, мосбиржа
Экономика, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги в среду снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже падает до 11,06 рубля
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды понижается до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,06 рубля.
Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции