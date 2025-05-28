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Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду

Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду - 28.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду

Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды снижается, следует из данных Московской биржи. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T12:10+0300

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2025-05-28T12:10+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды снижается, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.00 мск снижался на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,05 рубля. "В рамках торгов среды ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 11-11,5 рубля... Отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, в результате чего рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, что существенно снижает риски отступления юаня ниже 11 рублей", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Не исключено, что пара юань-рубль уже нашла локальное дно и начала плавный разворот от него; вероятно, дно лежит где-то рядом и по паре доллар-рубль, отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".

https://1prime.ru/20250528/yuan-857987007.html

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юань, рубль, мосбиржа, торги, рынок