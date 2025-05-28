https://1prime.ru/20250528/zelenskiy-857985878.html

"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ

"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ

После серии ударов украинских беспилотников по территории России Владимир Зеленский вновь заговорил о возможности мирных переговоров с Москвой. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T11:17+0300

2025-05-28T11:17+0300

2025-05-28T11:33+0300

политика

украина

владимир зеленский

россия

всу

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg

МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. После серии ударов украинских беспилотников по территории России Владимир Зеленский вновь заговорил о возможности мирных переговоров с Москвой."Снова подчёркиваем - в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в результате обстрелов со стороны Киева за последнюю неделю в российских регионах погибли девять мирных жителей, ещё 117 получили ранения. Министерство обороны России накануне заявило, что за ночь средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, сделанные после массированных ударов российских сил по объектам оборонной промышленности Украины. По его словам, такая эмоциональность характерна для всех участников переговорного процесса. Песков отметил, что Россия действует в рамках обеспечения собственной безопасности. В свою очередь, Минобороны России подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам ВПК Украины в ответ на атаки украинских дронов. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что киевские власти при поддержке ряда европейских государств продолжают предпринимать шаги, направленные на срыв возможных мирных переговоров.

https://1prime.ru/20250527/zelenskiy-857952064.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, россия, всу, переговоры