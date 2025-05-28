https://1prime.ru/20250528/zelenskiy-857985878.html
"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ
"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ
После серии ударов украинских беспилотников по территории России Владимир Зеленский вновь заговорил о возможности мирных переговоров с Москвой. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T11:17+0300
2025-05-28T11:17+0300
2025-05-28T11:33+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
всу
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. После серии ударов украинских беспилотников по территории России Владимир Зеленский вновь заговорил о возможности мирных переговоров с Москвой."Снова подчёркиваем - в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН. Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в результате обстрелов со стороны Киева за последнюю неделю в российских регионах погибли девять мирных жителей, ещё 117 получили ранения. Министерство обороны России накануне заявило, что за ночь средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, сделанные после массированных ударов российских сил по объектам оборонной промышленности Украины. По его словам, такая эмоциональность характерна для всех участников переговорного процесса. Песков отметил, что Россия действует в рамках обеспечения собственной безопасности. В свою очередь, Минобороны России подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам ВПК Украины в ответ на атаки украинских дронов. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что киевские власти при поддержке ряда европейских государств продолжают предпринимать шаги, направленные на срыв возможных мирных переговоров.
https://1prime.ru/20250527/zelenskiy-857952064.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, россия, всу, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, ВСУ, переговоры
"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ
Зеленский снова заговорил о мирных переговорах с Россией после атак украинских дронов
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. После серии ударов украинских беспилотников по территории России Владимир Зеленский вновь заговорил о возможности мирных переговоров с Москвой.
"Снова подчёркиваем - в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира мы готовы встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США, Европы", - приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в результате обстрелов со стороны Киева за последнюю неделю в российских регионах погибли девять мирных жителей, ещё 117 получили ранения. Министерство обороны России накануне заявило, что за ночь средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 296 украинских беспилотников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, сделанные после массированных ударов российских сил по объектам оборонной промышленности Украины. По его словам, такая эмоциональность характерна для всех участников переговорного процесса. Песков отметил, что Россия действует в рамках обеспечения собственной безопасности.
В свою очередь, Минобороны России подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам ВПК Украины в ответ на атаки украинских дронов. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что киевские власти при поддержке ряда европейских государств продолжают предпринимать шаги, направленные на срыв возможных мирных переговоров.
Экс-сенатор от Крыма порекомендовала Зеленскому "отрезвляющий душ"