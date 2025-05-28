https://1prime.ru/20250528/zelenskiy-857986372.html

Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года

Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года - 28.05.2025, ПРАЙМ

Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года

Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T11:39+0300

2025-05-28T11:39+0300

2025-05-28T11:39+0300

политика

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владимир зеленский

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переговоры

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта с Россией. "Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - приводит слова Зеленского издание в своем Telegram-канале. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.

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украина, сша, владимир зеленский, россия, переговоры