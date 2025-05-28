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Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/zelenskiy-857986372.html
Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года
Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года - 28.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года
Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T11:39+0300
2025-05-28T11:39+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
россия
переговоры
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua". Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта с Россией. "Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - приводит слова Зеленского издание в своем Telegram-канале. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
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украина, сша, владимир зеленский, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, РОССИЯ, переговоры
11:39 28.05.2025
 
Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года

Зеленский выразил надежду на завершение конфликта в июне 2026 года, пишут СМИ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский надеется, что конфликт на Украине завершится в июне 2026 года, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта с Россией.
"Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - приводит слова Зеленского издание в своем Telegram-канале.
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ
11:17
 
ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийРОССИЯпереговоры
 
 
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