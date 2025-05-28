https://1prime.ru/20250528/zelenskiy-857991390.html
"Иллюзия значимости": в Раде раскрыли, зачем Зеленскому встреча с Путиным
"Иллюзия значимости": в Раде раскрыли, зачем Зеленскому встреча с Путиным - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Иллюзия значимости": в Раде раскрыли, зачем Зеленскому встреча с Путиным
Владимир Зеленский настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, стремясь сохранить видимость своей политической значимости. Об этом... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:51+0300
2025-05-28T14:51+0300
2025-05-28T14:51+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, стремясь сохранить видимость своей политической значимости. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Владимир Путин — легитимный глава государства и один из ключевых мировых лидеров новой мировой полярности. Встречаться с Зеленским ему просто незачем. Зеленский продвигает эту идею только для того, чтобы поддерживать иллюзию своей значимости, отвлекая внимание от полного краха и потери контроля внутри страны", — написал Дмитрук.По мнению политика, подобная встреча маловероятна, поскольку Зеленский не обладает легитимной властью и представляет собой лишь инструмент, контролируемый внешними игроками. Дмитрук также отметил бессмысленность ведения переговоров с главой киевского режима.Ранее агентство AFP сообщило, что Зеленский предложил провести трёхстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча российской и украинской делегаций. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, по итогом переговоров стороны договорились провести масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000, а также предоставить видение по будущему мирному урегулированию.Кроме того, украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, и Москва приняла это к сведению. Мединский отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин, Рада
"Иллюзия значимости": в Раде раскрыли, зачем Зеленскому встреча с Путиным
Дмитрук: Зеленский требует встречи с Путиным в попытках отвлечь всех от краха Украины
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, стремясь сохранить видимость своей политической значимости. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Владимир Путин — легитимный глава государства и один из ключевых мировых лидеров новой мировой полярности. Встречаться с Зеленским ему просто незачем. Зеленский продвигает эту идею только для того, чтобы поддерживать иллюзию своей значимости, отвлекая внимание от полного краха и потери контроля внутри страны", — написал Дмитрук.
По мнению политика, подобная встреча маловероятна, поскольку Зеленский не обладает легитимной властью и представляет собой лишь инструмент, контролируемый внешними игроками. Дмитрук также отметил бессмысленность ведения переговоров с главой киевского режима.
Ранее агентство AFP сообщило, что Зеленский предложил провести трёхстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча российской и украинской делегаций. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, по итогом переговоров стороны договорились провести масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000, а также предоставить видение по будущему мирному урегулированию.
Кроме того, украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, и Москва приняла это к сведению. Мединский отметил готовность России продолжать диалог.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
"Готовы встречаться": Зеленский заговорил о переговорах после атак ВСУ