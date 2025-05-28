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"А сейчас?" Зеленский и Мерц оказались в неловкой ситуации
"А сейчас?" Зеленский и Мерц оказались в неловкой ситуации - 28.05.2025, ПРАЙМ
"А сейчас?" Зеленский и Мерц оказались в неловкой ситуации
Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу пришлось прервать Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции в Берлине. Мероприятие транслировал YouTube-канал газеты The... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T18:00+0300
2025-05-28T18:00+0300
2025-05-28T18:03+0300
происшествия
фридрих мерц
владимир зеленский
пресс-конференция
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу пришлось прервать Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции в Берлине. Мероприятие транслировал YouTube-канал газеты The Guardian.Зеленский не успел начать свою выступление, как канцлер Германии был вынужден его прервать, заявив, что в наушниках не слышно переводчика.Зеленский забеспокоился: "У вас нет перевода? Все еще? А сейчас?"В ответ Мерц иронично отметил, что возникли проблемы с новыми технологиями. Зеленский, в свою очередь, заявил, что "все в порядке".Ранее Мерц заявил о планах Германии поддержать разработку украинского оружия дальнего радиуса действия, отметив при этом, что не может разглашать подробности по этой теме.
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фридрих мерц, владимир зеленский, пресс-конференция
Происшествия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, пресс-конференция
"А сейчас?" Зеленский и Мерц оказались в неловкой ситуации
Мерц прервал Зеленского на пресс-конференции из-за трудностей с переводом
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ
. Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу пришлось прервать Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции в Берлине. Мероприятие транслировал YouTube-канал газеты The Guardian
.
Зеленский не успел начать свою выступление, как канцлер Германии был вынужден его прервать, заявив, что в наушниках не слышно переводчика.
Зеленский забеспокоился: "У вас нет перевода? Все еще? А сейчас?"
В ответ Мерц иронично отметил, что возникли проблемы с новыми технологиями. Зеленский, в свою очередь, заявил, что "все в порядке".
В Кремле прокомментировали решение Мерца по поставкам оружия Киеву
Ранее Мерц заявил о планах Германии поддержать разработку украинского оружия дальнего радиуса действия, отметив при этом, что не может разглашать подробности по этой теме.