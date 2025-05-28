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Золото несколько дорожает после снижения его цены днем ранее
Золото несколько дорожает после снижения его цены днем ранее - 28.05.2025, ПРАЙМ
Золото несколько дорожает после снижения его цены днем ранее
Цена на золото в среду утром растет после ее снижения более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T09:10+0300
2025-05-28T09:10+0300
2025-05-28T09:10+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром растет после ее снижения более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,14%, до 3 332,9 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла снизились на 1,14%. Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 8.55 мск дорожает на 0,33% - до 33,42 доллара за унцию. Во вторник инвесторы оценивали данные по экономике США. Согласно статистике аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в мае увеличился до 98 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, что оказалось больше прогноза аналитиков в 87 пунктов. Статданные по стране могли отразиться на курсе доллара, от которого зависит спрос на котировки держателей других иностранных валют. Участники торгов ожидают на неделе важные данные из США. На среду запланирована публикация протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В документе могут содержаться подсказки о планах регулятора по ключевой ставке.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
Золото несколько дорожает после снижения его цены днем ранее
Цены на золото растут в среду после снижения более чем на 1% днем ранее
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром растет после ее снижения более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,14%, до 3 332,9 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника котировки драгоценного металла снизились на 1,14%.
Июльский фьючерс на серебро по состоянию на 8.55 мск дорожает на 0,33% - до 33,42 доллара за унцию.
Во вторник инвесторы оценивали данные по экономике США. Согласно статистике аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в мае увеличился до 98 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 85,7 пункта, что оказалось больше прогноза аналитиков в 87 пунктов.
Статданные по стране могли отразиться на курсе доллара, от которого зависит спрос на котировки держателей других иностранных валют.
Участники торгов ожидают на неделе важные данные из США. На среду запланирована публикация протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В документе могут содержаться подсказки о планах регулятора по ключевой ставке.
Гонконг в апреле нарастил импорт золота из России в 28 раз