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Цены на золото идут вниз

Цены на золото идут вниз - 28.05.2025, ПРАЙМ

Цены на золото идут вниз

Стоимость золота незначительно снижается в среду вечером перед публикацией протокола по итогам майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T18:33+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в среду вечером перед публикацией протокола по итогам майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.22 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,76 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,05%, до 3 326,54 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро мск дешевел на 0,33% - до 33,203 доллара за унцию. Позднее в среду ожидается публикация протокола за прошедшее заседание ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил учетную ставку на уровне 4,25-4,5%. Инвесторы рассчитывают получить сигналы о дальнейших действиях центробанка в вопросах денежно-кредитной политики. В четверг же станет известна промежуточная оценка ВВП США. Согласно предварительным данным, экономика страны в первом квартале сократилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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торги, золото, цены