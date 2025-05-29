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Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ - 29.05.2025, ПРАЙМ

Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения в 2022 году. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T20:57+0300

2025-05-29T20:57+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения в 2022 году."Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения", — сказал президент России на встрече.Он подчеркнул, что японский политик искренне стремился восстановить отношения между Москвой и Токио и многое делал для этого. Россия благодарна за эту позицию, добавил глава государства.Акиэ Абэ в свою очередь напомнила, что неоднократно сопровождала мужа в поездках по России, и на этот раз визит вызвал сильные ностальгические чувства. Всего Абэ и Путин встречались 27 раз, подчеркнула вдова японского политик."И уже само это свидетельствует о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения", — добавила она.Кроме того, Акиэ Абэ указала, что никто из иностранных лидеров, кроме Путина, не посещал префектуру Ямагути — родину Синдзо Абэ.

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общество , россия, москва, япония, рф, владимир путин, синдзо абэ, дмитрий песков