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Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ - 29.05.2025, ПРАЙМ
Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения в 2022 году. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T20:57+0300
2025-05-29T20:57+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения в 2022 году."Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения", — сказал президент России на встрече.Он подчеркнул, что японский политик искренне стремился восстановить отношения между Москвой и Токио и многое делал для этого. Россия благодарна за эту позицию, добавил глава государства.Акиэ Абэ в свою очередь напомнила, что неоднократно сопровождала мужа в поездках по России, и на этот раз визит вызвал сильные ностальгические чувства. Всего Абэ и Путин встречались 27 раз, подчеркнула вдова японского политик."И уже само это свидетельствует о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения", — добавила она.Кроме того, Акиэ Абэ указала, что никто из иностранных лидеров, кроме Путина, не посещал префектуру Ямагути — родину Синдзо Абэ.
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общество , россия, москва, япония, рф, владимир путин, синдзо абэ, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, ЯПОНИЯ, РФ, Владимир Путин, Синдзо Абэ, Дмитрий Песков
20:57 29.05.2025
 
Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Путин принял в Кремле вдову бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ
Президент Владимир Путин встретился с вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ
© POOL
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения в 2022 году.
"Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения", — сказал президент России на встрече.
Он подчеркнул, что японский политик искренне стремился восстановить отношения между Москвой и Токио и многое делал для этого. Россия благодарна за эту позицию, добавил глава государства.
Акиэ Абэ в свою очередь напомнила, что неоднократно сопровождала мужа в поездках по России, и на этот раз визит вызвал сильные ностальгические чувства. Всего Абэ и Путин встречались 27 раз, подчеркнула вдова японского политик.
"И уже само это свидетельствует о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения", — добавила она.
Кроме того, Акиэ Абэ указала, что никто из иностранных лидеров, кроме Путина, не посещал префектуру Ямагути — родину Синдзо Абэ.
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ПолитикаОбществоРОССИЯМОСКВАЯПОНИЯРФВладимир ПутинСиндзо АбэДмитрий Песков
 
 
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