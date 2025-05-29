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Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы

Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы - 29.05.2025, ПРАЙМ

Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы

Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ограничения полетов ночью, сообщает... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T06:21+0300

2025-05-29T06:21+0300

2025-05-29T06:21+0300

бизнес

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росавиация

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ограничения полетов ночью, сообщает авиагавань. Ранее в четверг Росавиация для безопасности воздушных судов вводила ограничения на прилет и вылет во "Внуково". "Международный аэропорт Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот t.me/VKOFlightBot", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Работники аэропорта и авиакомпаний проводят все обязательные мероприятия для минимизации неудобств, причиненных пассажирам, и возвращения к привычному расписанию полетов, добавили в аэропорту.

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