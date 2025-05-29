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Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы - 29.05.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы
Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ограничения полетов ночью, сообщает... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T06:21+0300
2025-05-29T06:21+0300
бизнес
москва
аэропорт внуково
росавиация
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ограничения полетов ночью, сообщает авиагавань. Ранее в четверг Росавиация для безопасности воздушных судов вводила ограничения на прилет и вылет во "Внуково". "Международный аэропорт Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот t.me/VKOFlightBot", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Работники аэропорта и авиакомпаний проводят все обязательные мероприятия для минимизации неудобств, причиненных пассажирам, и возвращения к привычному расписанию полетов, добавили в аэропорту.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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192
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бизнес, москва, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, МОСКВА, аэропорт Внуково, Росавиация
06:21 29.05.2025
 
Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы

Аэропорт "Внуково" восстанавливает штатный режим работы после ограничения полетов ночью

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Международный аэропорт "Внуково" предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы после ограничения полетов ночью, сообщает авиагавань.
Ранее в четверг Росавиация для безопасности воздушных судов вводила ограничения на прилет и вылет во "Внуково".
"Международный аэропорт Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот t.me/VKOFlightBot", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Работники аэропорта и авиакомпаний проводят все обязательные мероприятия для минимизации неудобств, причиненных пассажирам, и возвращения к привычному расписанию полетов, добавили в аэропорту.
 
БизнесМОСКВАаэропорт ВнуковоРосавиация
 
 
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