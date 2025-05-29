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Сбор турналога в Анапе приостановили до конца года - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Сбор турналога в Анапе приостановили до конца года
Сбор турналога в Анапе приостановили до конца года - 29.05.2025, ПРАЙМ
Сбор турналога в Анапе приостановили до конца года
Депутаты анапского парламента приняли решение приостановить сбор туристического налога до конца 2025 года в Анапе, где продолжается ликвидация последствий ЧС... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T14:17+0300
2025-05-29T14:17+0300
экономика
краснодарский край
анапа
туризм
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КРАСНОДАР, 29 мая — ПРАЙМ. Депутаты анапского парламента приняли решение приостановить сбор туристического налога до конца 2025 года в Анапе, где продолжается ликвидация последствий ЧС после разлива мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Как говорится в сообщении, действие туристического налога на территории Анапы с 1 января по 31 декабря 2025 года приостановят в целях оказания мер поддержки лицам, действующим в сфере санаторно-курортного и гостиничного комплекса и пострадавшим от последствий чрезвычайного происшествия на черноморском побережье. "Мы поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС", – рассказал мэр Анапы Василий Швец. По его словам, эта мера поможет курортному бизнесу в непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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краснодарский край, анапа, туризм
Экономика, Краснодарский край, АНАПА, Туризм
14:17 29.05.2025
 
Сбор турналога в Анапе приостановили до конца года

Сбор туристического налога в Анапе приостановили до конца 2025 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 29 мая — ПРАЙМ. Депутаты анапского парламента приняли решение приостановить сбор туристического налога до конца 2025 года в Анапе, где продолжается ликвидация последствий ЧС после разлива мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как говорится в сообщении, действие туристического налога на территории Анапы с 1 января по 31 декабря 2025 года приостановят в целях оказания мер поддержки лицам, действующим в сфере санаторно-курортного и гостиничного комплекса и пострадавшим от последствий чрезвычайного происшествия на черноморском побережье.
"Мы поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствий ЧС", – рассказал мэр Анапы Василий Швец. По его словам, эта мера поможет курортному бизнесу в непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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ЭкономикаКраснодарский крайАНАПАТуризм
 
 
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