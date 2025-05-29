https://1prime.ru/20250529/atr--858023707.html

Фондовые индексы АТР выросли на фоне ряда новостей

Фондовые индексы АТР выросли на фоне ряда новостей - 29.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР выросли на фоне ряда новостей

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг увеличились после публикации сильного отчета Nvidia, поддержавшего техсектор, и... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T13:55+0300

2025-05-29T13:55+0300

2025-05-29T13:55+0300

экономика

рынок

торги

индексы

сша

южная корея

дональд трамп

nvidia

shenzhen composite

hang seng index

https://cdnn.1prime.ru/img/83333/34/833333446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85f544b9cadbb977d531aebc429a4f30.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг увеличились после публикации сильного отчета Nvidia, поддержавшего техсектор, и частичной блокировки импортных пошлин президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% - до 3 363,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,4%, до 1 993,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,35%, до 23 573,38 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,89% - до 2 720,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 8 409,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,88%, до 38 432,98 пункта. Американский разработчик графических процессоров Nvidia опубликовал после закрытия торгов среды свою отчетность за первый квартал 2025-2026 фингода. Выручка компании выросла примерно в два раза год к году - до 44,062 миллиарда долларов, что выше прогноза аналитиков в 43,31 миллиарда долларов. Чистая прибыль поднялась на 26% год к году - до 18,775 миллиарда долларов. После выхода финансовых показателей от Nvidia акции технологических компаний в Гонконге выросли: Lenovo - на 3,2%, BYD Electronic Int - на 3,6%, Kuaishou Technology - на 4,9%, Baidu - на 2,7%. Также суд США по международной торговле ранее признал, что американский президент Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция постановила заблокировать их. Телеканал CNN отметил, что решение суда останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили. Рынки отметили и решение центробанка Южной Кореи, который ранее в четверг ожидаемо уменьшил ключевую ставку до 2,5% с 2,75%. Регулятор также резко ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2025 году до 0,8% с февральского прогноза в 1,5%, сохранив при этом прогноз инфляции в 1,9%. В то же время 29-30 мая проходит досрочное голосование на выборах президента в Южной Корее. Основной день голосования назначен на 3 июня.

https://1prime.ru/20250529/atr-858011212.html

сша

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, южная корея, дональд трамп, nvidia, shenzhen composite, hang seng index