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Фондовые индексы АТР выросли на фоне ряда новостей
Фондовые индексы АТР выросли на фоне ряда новостей - 29.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР выросли на фоне ряда новостей
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг увеличились после публикации сильного отчета Nvidia, поддержавшего техсектор, и... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T13:55+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг увеличились после публикации сильного отчета Nvidia, поддержавшего техсектор, и частичной блокировки импортных пошлин президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% - до 3 363,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,4%, до 1 993,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,35%, до 23 573,38 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,89% - до 2 720,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 8 409,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,88%, до 38 432,98 пункта. Американский разработчик графических процессоров Nvidia опубликовал после закрытия торгов среды свою отчетность за первый квартал 2025-2026 фингода. Выручка компании выросла примерно в два раза год к году - до 44,062 миллиарда долларов, что выше прогноза аналитиков в 43,31 миллиарда долларов. Чистая прибыль поднялась на 26% год к году - до 18,775 миллиарда долларов. После выхода финансовых показателей от Nvidia акции технологических компаний в Гонконге выросли: Lenovo - на 3,2%, BYD Electronic Int - на 3,6%, Kuaishou Technology - на 4,9%, Baidu - на 2,7%. Также суд США по международной торговле ранее признал, что американский президент Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция постановила заблокировать их. Телеканал CNN отметил, что решение суда останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили. Рынки отметили и решение центробанка Южной Кореи, который ранее в четверг ожидаемо уменьшил ключевую ставку до 2,5% с 2,75%. Регулятор также резко ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2025 году до 0,8% с февральского прогноза в 1,5%, сохранив при этом прогноз инфляции в 1,9%. В то же время 29-30 мая проходит досрочное голосование на выборах президента в Южной Корее. Основной день голосования назначен на 3 июня.
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рынок, торги, индексы, сша, южная корея, дональд трамп, nvidia, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Nvidia, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг увеличились после публикации сильного отчета Nvidia, поддержавшего техсектор, и частичной блокировки импортных пошлин президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% - до 3 363,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,4%, до 1 993,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,35%, до 23 573,38 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,89% - до 2 720,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,15%, до 8 409,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,88%, до 38 432,98 пункта.
Американский разработчик графических процессоров Nvidia опубликовал после закрытия торгов среды свою отчетность за первый квартал 2025-2026 фингода. Выручка компании выросла примерно в два раза год к году - до 44,062 миллиарда долларов, что выше прогноза аналитиков в 43,31 миллиарда долларов. Чистая прибыль поднялась на 26% год к году - до 18,775 миллиарда долларов.
После выхода финансовых показателей от Nvidia акции технологических компаний в Гонконге выросли: Lenovo - на 3,2%, BYD Electronic Int - на 3,6%, Kuaishou Technology - на 4,9%, Baidu - на 2,7%.
Также суд США по международной торговле ранее признал, что американский президент Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция постановила заблокировать их. Телеканал CNN отметил, что решение суда останавливает действие 30-процентных пошлин против Китая, но не распространяется на 25-процентные пошлины на автомобили.
Рынки отметили и решение центробанка Южной Кореи, который ранее в четверг ожидаемо уменьшил ключевую ставку до 2,5% с 2,75%. Регулятор также резко ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2025 году до 0,8% с февральского прогноза в 1,5%, сохранив при этом прогноз инфляции в 1,9%.
В то же время 29-30 мая проходит досрочное голосование на выборах президента в Южной Корее. Основной день голосования назначен на 3 июня.
Фондовые индексы АТР растут на новостях технологического сектора