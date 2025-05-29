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Фондовые индексы АТР растут на новостях технологического сектора - 29.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250529/atr-858011212.html
Фондовые индексы АТР растут на новостях технологического сектора
Фондовые индексы АТР растут на новостях технологического сектора - 29.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут на новостях технологического сектора
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут после выхода новостей технологического сектора и публикации отчетности Nvidia,... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T08:20+0300
2025-05-29T08:20+0300
экономика
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут после выхода новостей технологического сектора и публикации отчетности Nvidia, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.09 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72%, до 3 363,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,23%, до 1 989,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,85%, до 23 456,5 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,61%, до 2 713,24 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,27%, до 8 419,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,68%, до 38 356 пункта. После закрытия торгов среды американская компания - разработчик видеокарт Nvidia опубликовала отчетность за первый квартал 2025-2026 фингода. Выручка компании выросла примерно в 2 раза год к году, до 44,062 миллиарда долларов, что выше прогноза аналитиков в 43,31 миллиарда долларов. Чистая прибыль поднялась на 26% год к году, до 18,775 миллиарда долларов. После выхода финансовых показателей от Nvidia акции технологических компаний в Гонконге растут: Lenovo - на 2,4%, BYD Electronic Int - на 2,03%, Kuaishou Technology - на 2,42%. При этом инвесторы обратили внимание и на другие новости технологического сектора. Как утверждает газета New York Post, США в ответ на экспортные ограничения Пекина приостановили продажу Китаю критически важных американских технологий, включая касающиеся реактивных двигателей и полупроводников. В среду британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от американских компаний, предлагающих программное обеспечение для разработки полупроводников, прекратить продажи своих технологий китайским компаниям.
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сша
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рынок, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп, nvidia, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп, Nvidia, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
08:20 29.05.2025
 
Фондовые индексы АТР растут на новостях технологического сектора

Биржи АТР открылись ростом на новостях технологического сектора и отчетности Nvidia

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут после выхода новостей технологического сектора и публикации отчетности Nvidia, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72%, до 3 363,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,23%, до 1 989,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,85%, до 23 456,5 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,61%, до 2 713,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,27%, до 8 419,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,68%, до 38 356 пункта.
После закрытия торгов среды американская компания - разработчик видеокарт Nvidia опубликовала отчетность за первый квартал 2025-2026 фингода. Выручка компании выросла примерно в 2 раза год к году, до 44,062 миллиарда долларов, что выше прогноза аналитиков в 43,31 миллиарда долларов. Чистая прибыль поднялась на 26% год к году, до 18,775 миллиарда долларов.
После выхода финансовых показателей от Nvidia акции технологических компаний в Гонконге растут: Lenovo - на 2,4%, BYD Electronic Int - на 2,03%, Kuaishou Technology - на 2,42%.
При этом инвесторы обратили внимание и на другие новости технологического сектора. Как утверждает газета New York Post, США в ответ на экспортные ограничения Пекина приостановили продажу Китаю критически важных американских технологий, включая касающиеся реактивных двигателей и полупроводников.
В среду британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от американских компаний, предлагающих программное обеспечение для разработки полупроводников, прекратить продажи своих технологий китайским компаниям.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР в основном снизились
Вчера, 12:37
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШААзиатско-Тихоокеанский регионДональд ТрампNvidiaShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
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