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Приложение "Авито" исчезло из App Store
Приложение "Авито" исчезло из App Store - 29.05.2025, ПРАЙМ
Приложение "Авито" исчезло из App Store
Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:16+0300
2025-05-29T10:16+0300
2025-05-29T10:16+0300
технологии
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авито
apple
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании. "Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах", - написала компания в своем Telegram-канале. Она порекомендовала не удалять установленное приложение "Авито" со смартфонов iPhone. Если приложение не установлено, то можно продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.
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технологии, россия, авито, apple
Технологии, РОССИЯ, Авито, Apple
Приложение "Авито" исчезло из App Store
Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании.
"Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах", - написала компания в своем Telegram-канале.
Она порекомендовала не удалять установленное приложение "Авито" со смартфонов iPhone. Если приложение не установлено, то можно продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.
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