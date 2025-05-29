https://1prime.ru/20250529/avito-858015616.html

Приложение "Авито" исчезло из App Store

Приложение "Авито" исчезло из App Store - 29.05.2025, ПРАЙМ

Приложение "Авито" исчезло из App Store

Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T10:16+0300

2025-05-29T10:16+0300

2025-05-29T10:16+0300

технологии

россия

авито

apple

https://cdnn.1prime.ru/img/83489/42/834894240_0:31:2867:1644_1920x0_80_0_0_c753ea530a1c87df6215deb50f411c4a.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании. "Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах", - написала компания в своем Telegram-канале. Она порекомендовала не удалять установленное приложение "Авито" со смартфонов iPhone. Если приложение не установлено, то можно продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.

https://1prime.ru/20250527/avto-857966204.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, авито, apple