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Приложение "Авито" исчезло из App Store - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Приложение "Авито" исчезло из App Store
Приложение "Авито" исчезло из App Store - 29.05.2025, ПРАЙМ
Приложение "Авито" исчезло из App Store
Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:16+0300
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технологии
россия
авито
apple
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании. "Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах", - написала компания в своем Telegram-канале. Она порекомендовала не удалять установленное приложение "Авито" со смартфонов iPhone. Если приложение не установлено, то можно продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.
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технологии, россия, авито, apple
Технологии, РОССИЯ, Авито, Apple
10:16 29.05.2025
 
Приложение "Авито" исчезло из App Store

Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис компании Avito в Москве
Офис компании Avito в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании.
"Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах", - написала компания в своем Telegram-канале.
Она порекомендовала не удалять установленное приложение "Авито" со смартфонов iPhone. Если приложение не установлено, то можно продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
В Авито Авто дали рекомендации по выбору авто с пробегом
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ТехнологииРОССИЯАвитоApple
 
 
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