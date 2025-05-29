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Telegram привлек $1,7 миллиарда за счет продажи конвертируемых облигаций

Telegram привлек $1,7 миллиарда за счет продажи конвертируемых облигаций - 29.05.2025, ПРАЙМ

Telegram привлек $1,7 миллиарда за счет продажи конвертируемых облигаций

Мессенджер Telegram привлек 1,7 миллиарда долларов за счет продажи конвертируемых бондов, часть средств будет направлена для оплату долга, передаёт агентство... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T16:59+0300

2025-05-29T16:59+0300

2025-05-29T16:59+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram привлек 1,7 миллиарда долларов за счет продажи конвертируемых бондов, часть средств будет направлена для оплату долга, передаёт агентство Bloomberg. "Telegram привлек 1,7 миллиарда долларов за счет конвертируемых облигаций, которые будут использованы для погашения существующей задолженности и продления срока погашения долга", - сообщило агентство. По данным агентства, часть средств от продажи новых пятилетних облигаций будет использована для погашения долга на сумму в 955 миллионов долларов в следующем году и привлечения новых средств - соответственно, на 745 миллионов. Отмечается, что инвесторы могут выкупить их по цене в 80% от цены первичного размещения, если Telegram решит выйти на биржу до наступления срока погашения облигаций, отметили агентству осведомленные источники. Биржевые торги завершились 28 мая, расчет ожидается 5 июня, указывается в статье. Бумаги были предложены с купоном 9%, что на 200 базисных пунктов выше ставки по первоначальному выпуску облигаций на 2,35 миллиарда долларов в 2021 году, который помог профинансировать стремительное расширение платформы, сообщается в материале. Представитель Telegram и агент размещения не ответили на запрос агентства о комментарии. Ранее в мае газета Financial Times сообщила, что мессенджер планирует размещение облигаций на сумму около 1,5 миллиардов долларов, чтобы выкупить существующие долги. Также, по данным издания, компания впервые вышла в прибыль в прошлом году, получив выручку в 1,4 миллиарда долларов. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.

https://1prime.ru/20250523/gosudma-857864889.html

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финансы, бизнес, павел дуров, telegram, financial times, вконтакте