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Boeing возобновит поставки самолетов в Китай
Boeing возобновит поставки самолетов в Китай - 29.05.2025, ПРАЙМ
Boeing возобновит поставки самолетов в Китай
Boeing в июне возобновит поставки самолетов в Китай, заявил главный исполнительный директор компании Келли Ортберг. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T18:57+0300
2025-05-29T18:57+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Boeing в июне возобновит поставки самолетов в Китай, заявил главный исполнительный директор компании Келли Ортберг. В первой половине мая агентство Блумберг передавало, что Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing после недавних торговых переговоров с США, по итогам которых торговые пошлины по отношению друг к другу были снижены. "Китай сейчас дал понять..., что они намерены принимать поставки... Первые поставки будут в следующем месяце", - заявил Ортберг, его слова приводит телеканал CNBC. Ранее китайское финансовое издание "Дии цайцзин" сообщило, что китайские авиакомпании начали приостанавливать прием самолетов американской компании Boeing из-за "взаимных тарифов" США. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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бизнес, китай, сша, москва, boeing, cnbc
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, США, МОСКВА, Boeing, CNBC
Boeing возобновит поставки самолетов в Китай
Boeing в июне возобновит поставки самолетов в Китай
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Boeing в июне возобновит поставки самолетов в Китай, заявил главный исполнительный директор компании Келли Ортберг.
В первой половине мая агентство Блумберг передавало, что Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing после недавних торговых переговоров с США, по итогам которых торговые пошлины по отношению друг к другу были снижены.
"Китай сейчас дал понять..., что они намерены принимать поставки... Первые поставки будут в следующем месяце", - заявил Ортберг, его слова приводит телеканал CNBC.
Ранее китайское финансовое издание "Дии цайцзин" сообщило, что китайские авиакомпании начали приостанавливать прием самолетов американской компании Boeing из-за "взаимных тарифов" США.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
Стоимость китайских самолетов для США выросла в четыре раза