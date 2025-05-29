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Правительство внесло в ГД проекты об исполнении бюджетов Соцфонда и ФОМС

Правительство внесло в ГД проекты об исполнении бюджетов Соцфонда и ФОМС - 29.05.2025, ПРАЙМ

Правительство внесло в ГД проекты об исполнении бюджетов Соцфонда и ФОМС

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ и Федерального фонда... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T21:18+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2024 год, следует из базы данных нижней палаты парламента. Бюджет Соцфонда по доходам в прошлом году исполнен в сумме 16,831 триллиона рублей (или 105,1% от утвержденного законом о его бюджете объема доходов), по расходам – 16,276 триллиона рублей (или 96,1% от утвержденной сводной бюджетной росписи). Таким образом, по итогам года образовался профицит бюджета Соцфонда в сумме около 555 миллиардов рублей. В 2024 году в бюджет фонда поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме около 5,48 триллиона рублей, из региональных бюджетов – 347,778 миллиарда рублей, из бюджета ФОМС – 166,944 миллиарда рублей. Согласно законопроекту об исполнении бюджета ФОМС, его доходы в 2024 году составили 3,87 триллиона рублей (или 103,5% от объема, утвержденного в законе о его бюджете), расходы - 3,889 триллиона рублей (или 100,1% утвержденных законом). Таким образом, бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 19 миллиардов рублей. "В сложной геополитической ситуации, в условиях санкционного давления, фактические доходы бюджета фонда получены с превышением запланированного объема, что обеспечило выполнение всех принятых на 2024 год социальных обязательств", - отмечается в пояснительной записке. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета фонда в прошлом году увеличились на 17,6%, а расходы - на 22,1%.

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финансы, россия, рф, москва, фомс, госдума