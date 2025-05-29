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Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе - 29.05.2025, ПРАЙМ
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T19:40+0300
2025-05-29T19:40+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 18.00 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из США – более 1700. Также неполадки фиксируются в Канаде, Бразилии, Мексике, Индии и ряде других стран. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика – компании OpenAI, в работе мобильного приложения и проблемы при входе в учетную запись. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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Технологии, МОСКВА, США, КАНАДА, OpenAI, Downdetector
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе
Downdetector сообщил о сбоях в работе чат-бота ChatGPT
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ.
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector
, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 18.00 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из США – более 1700. Также неполадки фиксируются в Канаде, Бразилии, Мексике, Индии и ряде других стран.
Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика – компании OpenAI, в работе мобильного приложения и проблемы при входе в учетную запись.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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