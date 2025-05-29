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ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу

ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу - 29.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 15,64 копейки - до 10,894 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 78,497 рубля, евро - на... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T18:11+0300

2025-05-29T18:11+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 15,64 копейки - до 10,894 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 78,497 рубля, евро - на 1,39 рубля, до 88,9481 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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рынок, рф, сша, москва, банк россия