Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу - 29.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250529/currency-858032589.html
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу - 29.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 15,64 копейки - до 10,894 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 78,497 рубля, евро - на... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T18:11+0300
2025-05-29T18:11+0300
экономика
рынок
рф
сша
москва
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/81783/67/817836716_0:55:765:485_1920x0_80_0_0_c711f76d1a7eb6310ec618a8775c59de.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 15,64 копейки - до 10,894 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 78,497 рубля, евро - на 1,39 рубля, до 88,9481 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250529/tsb-858028626.html
рф
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81783/67/817836716_23:0:743:540_1920x0_80_0_0_9afe508e24168b486507c67031538cb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, сша, москва, банк россия
Экономика, Рынок, РФ, США, МОСКВА, банк Россия
18:11 29.05.2025
 
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу

Официальный курс юаня на пятницу снизился на 15 копеек и составил 10,894 рубля

© © REUTERS/ Maxim Shemetovкурсы валют
курсы валют
© © REUTERS/ Maxim Shemetov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 15,64 копейки - до 10,894 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 78,497 рубля, евро - на 1,39 рубля, до 88,9481 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
ЦБ отметил рост международных резервов России
16:05
 
ЭкономикаРынокРФСШАМОСКВАбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала