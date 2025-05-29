https://1prime.ru/20250529/currency-858032589.html
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу - 29.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 15,64 копейки - до 10,894 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 78,497 рубля, евро - на... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T18:11+0300
2025-05-29T18:11+0300
2025-05-29T18:11+0300
экономика
рынок
рф
сша
москва
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/81783/67/817836716_0:55:765:485_1920x0_80_0_0_c711f76d1a7eb6310ec618a8775c59de.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 15,64 копейки - до 10,894 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 78,497 рубля, евро - на 1,39 рубля, до 88,9481 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250529/tsb-858028626.html
рф
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/81783/67/817836716_23:0:743:540_1920x0_80_0_0_9afe508e24168b486507c67031538cb7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, москва, банк россия
Экономика, Рынок, РФ, США, МОСКВА, банк Россия
ЦБ установил официальные курсы валют на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу снизился на 15 копеек и составил 10,894 рубля
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 15,64 копейки - до 10,894 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 78,497 рубля, евро - на 1,39 рубля, до 88,9481 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ отметил рост международных резервов России