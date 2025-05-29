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Британия планирует усилить кибератаки против России и Китая

Британия планирует усилить кибератаки против России и Китая - 29.05.2025, ПРАЙМ

Британия планирует усилить кибератаки против России и Китая

Глава минобороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что в рамках модернизации оборонных кибернетических мощностей страны планируется усилить кибератаки против | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T14:57+0300

2025-05-29T14:57+0300

2025-05-29T14:57+0300

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ЛОНДОН, 29 мая - ПРАЙМ. Глава минобороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что в рамках модернизации оборонных кибернетических мощностей страны планируется усилить кибератаки против России и Китая, его слова приводятся в опубликованной в четверг статье издания Times. "На вопрос, означает ли это увеличение кибератак министерства обороны против таких государств, как Россия и Китай, он (министр - ред.) ответил: "Да. Создание киберкомандования входит в работу по устранению дублирования, установлению новых стандартов и наделению полномочиями по наступательным и оборонительным кибератакам", - говорится в статье. Он утверждает, что за последние два года против минобороны Британии было проведено 90 тысяч кибератак со стороны якобы "связанных с государствами источников". "Это уровень той кибервойны, которая ведется постоянно и только усиливается. Это требует от нас наращивания потенциала для защиты", - заявил он. Ранее минобороны Великобритании объявило о планах учредить Командование по электромагнитным и кибероперациям. В его задачи будут входить обеспечение киберзащиты и координирование кибератак. Кроме того, ведомство объявило о выделении 1 миллиарда фунтов стерлингов на внедрение ИИ и ПО в новый проект Сети цифрового наведения (Digital Targeting Web), которая, как утверждается, позволит точнее и быстрее поражать вражеские цели военными мощностями. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются. Власти РФ неоднократно отвергали обвинения в причастности к кибератакам и хакерской деятельности, называли их голословными и выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.

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технологии, мировая экономика, великобритания, китай, запад, дмитрий песков