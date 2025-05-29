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DeepSeek выпустила новую версию модели ИИ

DeepSeek выпустила новую версию модели ИИ - 29.05.2025, ПРАЙМ

DeepSeek выпустила новую версию модели ИИ

Китайская компания DeepSeek выпустила новую версию модели своего искусственного интеллекта R1, согласно заявлению компании, производительность и способности... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T16:41+0300

2025-05-29T16:41+0300

2025-05-29T16:41+0300

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ПЕКИН, 29 мая - ПРАЙМ. Китайская компания DeepSeek выпустила новую версию модели своего искусственного интеллекта R1, согласно заявлению компании, производительность и способности новой модели были значительно улучшены. Согласно заявлению компании, опубликованному в четверг в официальном аккаунте в соцсети WeChat, новая версия, которая получила название DeepSeek-R1-0528, обладает "улучшенными способностями глубокого мышления". В заявлении отмечается, что DeepSeek R1-0528 по-прежнему использует базовую модель DeepSeek V3, выпущенную в декабре 2024 года, в качестве основы, но больше вычислительной мощности вкладывается в процесс постобучения, что "значительно улучшает глубину мышления и способность к умозаключениям". По сравнению со старой версией DeepSeek R1, как утверждают в компании, новая модель "значительно улучшила свою производительность в сложных задачах рассуждения". Согласно результатам тестов, модель в целом соответствует показателям таких ведущих моделей ИИ, как OpenAl-03, Gemini-2.5 - Pro-0506, Qwen3 - 235B. Основанная в Китае компания DeepSeek ранее объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае.

https://1prime.ru/20250416/deepseek-856754624.html

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технологии, китай, пекин, сша, wechat, apple