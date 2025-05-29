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Дефицит инвестиций в БРИКС и Глобальном Юге превышает $4 трлн
Дефицит инвестиций в БРИКС и Глобальном Юге превышает $4 трлн - 29.05.2025, ПРАЙМ
Дефицит инвестиций в БРИКС и Глобальном Юге превышает $4 трлн
Дефицит инвестиций в странах БРИКС и Глобального Юга превышает 4 триллиона долларов, значимая часть этой суммы приходится на инфраструктурные потребности,... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:19+0300
2025-05-29T00:19+0300
2025-05-29T00:19+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Дефицит инвестиций в странах БРИКС и Глобального Юга превышает 4 триллиона долларов, значимая часть этой суммы приходится на инфраструктурные потребности, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Данные государства сталкиваются с проблемой инвестиционного дефицита, который, по оценкам экспертов, превышает 4 триллиона долларов США - из них от 1,4 до 2,5 триллиона долларов США приходится на инфраструктурные потребности. В отличие от развитых стран, где финансовая система развивалась синхронно с экономикой, развивающиеся рынки испытывают системное отставание", - отмечают аналитики.
Они напомнили, что государства БРИКС в последние годы демонстрируют впечатляющие темпы экономического роста. Совокупная доля этих стран в мировом ВВП уже превысила аналогичный показатель участников G7, а на развивающиеся рынки суммарно приходится более 59% глобального ВВП. Однако, несмотря на значительные природные и человеческие ресурсы, многие из этих стран все еще сталкиваются с проблемой нераскрытого экономического потенциала. Однако потенциал для дальнейшего роста еще не исчерпан.
В рамках исследования эксперты предложили два институциональных решения. Первое - децентрализованная инфраструктура депозитарного учета и расчетов, позволяющая странам БРИКС инвестировать друг в друга напрямую. По оценкам экспертов, подобная инициатива позволит значительно сократить транзакционные издержки, сузить спреды между ценами покупки и продажи, а также повысить ликвидность и снизить стоимость капитала.
Второе - создание многосторонней инвестиционной платформы, которая повысит привлекательность долгосрочных проектов. В ее состав войдут такие инструменты, как гарантии, выкуп части траншей и другие механизмы снижения рисков для рыночных инвесторов.
"Запуск многосторонней инвестиционной платформы позволит ежегодно привлекать до 100 миллиардов долларов США инвестиций, обеспечивая до 0,25% дополнительного прироста ВВП в развивающихся экономиках", - оценивают они.
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мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Дефицит инвестиций в БРИКС и Глобальном Юге превышает $4 трлн
"Яков и Партнеры": дефицит инвестиций в БРИКС и Глобальном Юге превышает $4 трлн
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Дефицит инвестиций в странах БРИКС и Глобального Юга превышает 4 триллиона долларов, значимая часть этой суммы приходится на инфраструктурные потребности, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Данные государства сталкиваются с проблемой инвестиционного дефицита, который, по оценкам экспертов, превышает 4 триллиона долларов США - из них от 1,4 до 2,5 триллиона долларов США приходится на инфраструктурные потребности. В отличие от развитых стран, где финансовая система развивалась синхронно с экономикой, развивающиеся рынки испытывают системное отставание", - отмечают аналитики.
Они напомнили, что государства БРИКС в последние годы демонстрируют впечатляющие темпы экономического роста. Совокупная доля этих стран в мировом ВВП уже превысила аналогичный показатель участников G7, а на развивающиеся рынки суммарно приходится более 59% глобального ВВП. Однако, несмотря на значительные природные и человеческие ресурсы, многие из этих стран все еще сталкиваются с проблемой нераскрытого экономического потенциала. Однако потенциал для дальнейшего роста еще не исчерпан.
В рамках исследования эксперты предложили два институциональных решения. Первое - децентрализованная инфраструктура депозитарного учета и расчетов, позволяющая странам БРИКС инвестировать друг в друга напрямую. По оценкам экспертов, подобная инициатива позволит значительно сократить транзакционные издержки, сузить спреды между ценами покупки и продажи, а также повысить ликвидность и снизить стоимость капитала.
Второе - создание многосторонней инвестиционной платформы, которая повысит привлекательность долгосрочных проектов. В ее состав войдут такие инструменты, как гарантии, выкуп части траншей и другие механизмы снижения рисков для рыночных инвесторов.
"Запуск многосторонней инвестиционной платформы позволит ежегодно привлекать до 100 миллиардов долларов США инвестиций, обеспечивая до 0,25% дополнительного прироста ВВП в развивающихся экономиках", - оценивают они.