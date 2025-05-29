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Доллар дорожает к мировым валютам на решении суда США по пошлинам Трампа

Доллар дорожает к мировым валютам на решении суда США по пошлинам Трампа - 29.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам на решении суда США по пошлинам Трампа

Стоимость доллара растет к другим мировым валютам в четверг утром после выхода решений суда США по международной торговле с требованием заблокировать таможенные | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T09:03+0300

2025-05-29T09:03+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к другим мировым валютам в четверг утром после выхода решений суда США по международной торговле с требованием заблокировать таможенные пошлины, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1245 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1239 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 146,02 иены со 144,81 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,47%, до 100,37 пункта. Суд США по международной торговле ранее признал, что президент США Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция постановила заблокировать их, следует из ее решения, с которым ознакомилось РИА Новости. "Доллар распродавался на фоне введения пошлин, поэтому весьма логично, что сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию, потому что прогнозы по рынкам становятся более позитивными", - цитирует агентство Блумберг комментарий валютного трейдера StoneX Financial Pte в Сингапуре Мингзе Ву (Mingze Wu) решения суда США. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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рынок, сингапур, сша, китай, дональд трамп