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Доллар стабилизировался к мировым валютам после утреннего роста

Доллар стабилизировался к мировым валютам после утреннего роста - 29.05.2025, ПРАЙМ

Доллар стабилизировался к мировым валютам после утреннего роста

Стоимость доллара к другим мировым валютам в четверг днем в целом стабилизировалась после утреннего роста, трейдеры ожидают важную статистику из США,... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T13:07+0300

2025-05-29T13:07+0300

2025-05-29T13:07+0300

экономика

рынок

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в четверг днем в целом стабилизировалась после утреннего роста, трейдеры ожидают важную статистику из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1278 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1291 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 145,21 иены со 144,81 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 99,98 пункта, утром индекс рос почти на 0,5%. Позднее в ходе торгов станет известна промежуточная оценка ВВП США. По предварительным данным, экономика страны в первом квартале сократилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В то же время министерство труда США обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 24 мая. По мнению аналитиков, значение выросло на 3 тысячи - до 230 тысяч заявок. Утром доллар заметно дорожал к мировым валютам после того, как суд США по международной торговле заблокировал таможенные пошлины президента страны Дональда Трампа. "Это не окончательный вариант. В частности, существует ряд других заменяющих актов, которые администрация Трампа может использовать для сохранения тарифов", - приводит агентство Блумберг мнение главного стратега по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Goldman Sachs Group Тимоти Мо (Timothy Moe).

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сша

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп