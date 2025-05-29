Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар стабилизировался к мировым валютам после утреннего роста - 29.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250529/dollar--858021517.html
Доллар стабилизировался к мировым валютам после утреннего роста
Доллар стабилизировался к мировым валютам после утреннего роста - 29.05.2025, ПРАЙМ
Доллар стабилизировался к мировым валютам после утреннего роста
Стоимость доллара к другим мировым валютам в четверг днем в целом стабилизировалась после утреннего роста, трейдеры ожидают важную статистику из США,... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T13:07+0300
2025-05-29T13:07+0300
экономика
рынок
сша
азиатско-тихоокеанский регион
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a85f9083b563c362e0595da3fa464bd1.jpg
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в четверг днем в целом стабилизировалась после утреннего роста, трейдеры ожидают важную статистику из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1278 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1291 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 145,21 иены со 144,81 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 99,98 пункта, утром индекс рос почти на 0,5%. Позднее в ходе торгов станет известна промежуточная оценка ВВП США. По предварительным данным, экономика страны в первом квартале сократилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В то же время министерство труда США обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 24 мая. По мнению аналитиков, значение выросло на 3 тысячи - до 230 тысяч заявок. Утром доллар заметно дорожал к мировым валютам после того, как суд США по международной торговле заблокировал таможенные пошлины президента страны Дональда Трампа. "Это не окончательный вариант. В частности, существует ряд других заменяющих актов, которые администрация Трампа может использовать для сохранения тарифов", - приводит агентство Блумберг мнение главного стратега по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Goldman Sachs Group Тимоти Мо (Timothy Moe).
https://1prime.ru/20250529/kurs-858015425.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/59/827315963_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e3ebfcc01bfc7a374cd2fecafc7e2a92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп
Экономика, Рынок, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дональд Трамп
13:07 29.05.2025
 
Доллар стабилизировался к мировым валютам после утреннего роста

Курс доллара к мировым валютам стабилизировался после утреннего роста

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим мировым валютам в четверг днем в целом стабилизировалась после утреннего роста, трейдеры ожидают важную статистику из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1278 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1291 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 145,21 иены со 144,81 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 99,98 пункта, утром индекс рос почти на 0,5%.
Позднее в ходе торгов станет известна промежуточная оценка ВВП США. По предварительным данным, экономика страны в первом квартале сократилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В то же время министерство труда США обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 24 мая. По мнению аналитиков, значение выросло на 3 тысячи - до 230 тысяч заявок.
Утром доллар заметно дорожал к мировым валютам после того, как суд США по международной торговле заблокировал таможенные пошлины президента страны Дональда Трампа.
"Это не окончательный вариант. В частности, существует ряд других заменяющих актов, которые администрация Трампа может использовать для сохранения тарифов", - приводит агентство Блумберг мнение главного стратега по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Goldman Sachs Group Тимоти Мо (Timothy Moe).
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая
10:14
 
ЭкономикаРынокСШААзиатско-Тихоокеанский регионДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала