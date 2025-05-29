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Продажи новостроек смещаются в сторону сданного жилья, считают эксперты

Продажи новостроек смещаются в сторону сданного жилья, считают эксперты - 29.05.2025, ПРАЙМ

Продажи новостроек смещаются в сторону сданного жилья, считают эксперты

В России в первом квартале 2025 года каждая пятая квартира в новостройках была продана застройщиком по договору купли-продажи, хотя в 2022-2024 годах доля таких | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T13:15+0300

2025-05-29T13:15+0300

2025-05-29T13:15+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В России в первом квартале 2025 года каждая пятая квартира в новостройках была продана застройщиком по договору купли-продажи, хотя в 2022-2024 годах доля таких сделок не превышала 15%, следует из совместного исследования госкомпании "Дом.РФ" и сервиса Сбербанка "Домклик". "Реализация квартир в строящемся жилье снизилась на 9% в первом квартале после сокращения на 26% по итогам прошлого года. Как следствие, уровень распроданности домов на момент ввода снизился до 72%, что меньше, чем в предыдущие годы, когда показатель составлял 80-85%. Текущий показатель находится вблизи порогового значения в 70%, после которого застройщики столкнутся с трудностями в погашении задолженности по проектному финансированию", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра "Дом.РФ" Михаила Гольдберга. По его словам, растущий объем нераспроданного жилья на момент ввода домов в эксплуатацию расширяет выбор готовых квартир. Директор "Домклика" Алексей Лейпи отметил, что снижение продаж жилья сказалось и на стоимости новостроек, которые растут в цене медленнее уровня инфляции. В январе-марте строящиеся дома подорожали на 2,4% при инфляции в 2,7%, а готовое жилье - на 1,5%, то есть в реальном выражении произошло снижение. "Разрыв цен между первичным и вторичным рынком сохраняется на уровне примерно 50%. Однако цены на вторичном рынке во многом зависят от года постройки дома: квартиры в домах, введенных в эксплуатацию после 2019 года, почти не уступают в цене новостройкам", - уточнил он. Также, по данным исследования, на рынке почти исчезли инвестиционные сделки. Доля покупателей, покупающих жилье на начальной стадии строительства для дальнейшей перепродажи, сократилась до 1% в первом квартале. Ранее число таких сделок доходило до 5-10%. На это повлияло сокращение разницы в цене продаж новостроек на этапе котлована и на стадии ввода после распространения проектного финансирования, указывается в сообщении компаний. Как отмечается в нем, на фоне роста ключевой ставки и завершения массовой льготной ипотеки значительно увеличилась доля приобретений жилья за собственные средства покупателей: по итогам первого квартала она достигла 54%, что вдвое превышает аналогичный показатель первого полугодия 2024 года. Кроме того, около 90% всех льготных кредитов в январе-марте 2025 года пришлось на семейную ипотеку. За этот период выдали 78 тысяч кредитов (+9% к первому кварталу 2024 года) на 447 миллиардов рублей, добавляется в сообщении.

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