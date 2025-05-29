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Международные грузоперевозки на ДВЖД в январе-апреле выросли на 1,5% - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Международные грузоперевозки на ДВЖД в январе-апреле выросли на 1,5%
Международные грузоперевозки на ДВЖД в январе-апреле выросли на 1,5% - 29.05.2025, ПРАЙМ
Международные грузоперевозки на ДВЖД в январе-апреле выросли на 1,5%
Международные грузоперевозки через пограничные переходы Дальневосточной магистрали в январе-апреле выросли на 1,5%, до 6,1 миллиона тонн, сообщает... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T09:19+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – ПРАЙМ. Международные грузоперевозки через пограничные переходы Дальневосточной магистрали в январе-апреле выросли на 1,5%, до 6,1 миллиона тонн, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). "В январе-апреле 2025 года через пограничные переходы ДВЖД в экспортно-импортном сообщении перевезено 6,1 миллиона тонн различных грузов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что экспортные отправки в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) - Суйфэньхэ (КНР) выросли на 6,9% и достигли почти 2,9 миллиона тонн. В том числе перевезено 1,5 миллиона тонн угля, показатель вырос почти в 1,3 раза, и 541,9 тысячи тонн металлической руды с ростом в 1,8 раза. Экспортные отправки в Китай через погранпереход Камышовая (РФ) - Хуньчунь (КНР) сократились на 37,2%, до 779,7 тысячи тонн. В импортном направлении ввезено 32,8 тысячи тонн грузов с ростом в 1,4 раза. Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) выросли на 10,5%, до 1,9 миллиона тонн. В том числе отправлено 1,2 миллиона тонн угля (рост на 5,3%) и 666 тысяч тонн руды (рост на 22,9%).
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владивосток, ДВЖД
09:19 29.05.2025
 
Международные грузоперевозки на ДВЖД в январе-апреле выросли на 1,5%

ДВЖД: международные грузоперевозки через погранпереходы в январе-апреле выросли на 1,5%

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
Товарные поезда - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая – ПРАЙМ. Международные грузоперевозки через пограничные переходы Дальневосточной магистрали в январе-апреле выросли на 1,5%, до 6,1 миллиона тонн, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
"В январе-апреле 2025 года через пограничные переходы ДВЖД в экспортно-импортном сообщении перевезено 6,1 миллиона тонн различных грузов, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспортные отправки в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) - Суйфэньхэ (КНР) выросли на 6,9% и достигли почти 2,9 миллиона тонн. В том числе перевезено 1,5 миллиона тонн угля, показатель вырос почти в 1,3 раза, и 541,9 тысячи тонн металлической руды с ростом в 1,8 раза.
Экспортные отправки в Китай через погранпереход Камышовая (РФ) - Хуньчунь (КНР) сократились на 37,2%, до 779,7 тысячи тонн. В импортном направлении ввезено 32,8 тысячи тонн грузов с ростом в 1,4 раза.
Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) выросли на 10,5%, до 1,9 миллиона тонн. В том числе отправлено 1,2 миллиона тонн угля (рост на 5,3%) и 666 тысяч тонн руды (рост на 22,9%).
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