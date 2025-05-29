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В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков - 29.05.2025, ПРАЙМ
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В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков
В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков - 29.05.2025, ПРАЙМ
В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков
Египетские пограничные войска конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую приблизительно в 1,2 миллиарда египетских фунтов (24 миллиона долларов США),... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T22:01+0300
2025-05-29T22:01+0300
происшествия
каир
египет
наркотики
контрабанда
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КАИР, 29 мая - ПРАЙМ. Египетские пограничные войска конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую приблизительно в 1,2 миллиарда египетских фунтов (24 миллиона долларов США), говорится в заявлении вооруженных сил Египта. "Пограничные войска нанесли сильный удар по контрабандистам наркотиков и их распространителям … Общая стоимость изъятого оценивается приблизительно в 1,2 миллиарда гинеев (египетских фунтов). Изъятое было передано компетентным органам для принятия юридических мер", - сообщается в заявлении. Отмечается, что наркотики были спрятаны в грузовике с овощами. Согласно заявлению, партия, вес которой составил более 12 тысяч килограммов, была конфискована около туннеля Ахмеда Хамди, проходящего под Суэцким каналом.
https://1prime.ru/20240909/narkotiki-851442696.html
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каир, египет, наркотики, контрабанда
Происшествия, Каир, ЕГИПЕТ, наркотики, контрабанда
22:01 29.05.2025
 
В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков

Египетские пограничники конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую в $24 миллиона

© Фото : Unsplash/Jack KrierВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© Фото : Unsplash/Jack Krier
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КАИР, 29 мая - ПРАЙМ. Египетские пограничные войска конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую приблизительно в 1,2 миллиарда египетских фунтов (24 миллиона долларов США), говорится в заявлении вооруженных сил Египта.
"Пограничные войска нанесли сильный удар по контрабандистам наркотиков и их распространителям … Общая стоимость изъятого оценивается приблизительно в 1,2 миллиарда гинеев (египетских фунтов). Изъятое было передано компетентным органам для принятия юридических мер", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что наркотики были спрятаны в грузовике с овощами. Согласно заявлению, партия, вес которой составил более 12 тысяч килограммов, была конфискована около туннеля Ахмеда Хамди, проходящего под Суэцким каналом.
Монастир - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ
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ПроисшествияКаирЕГИПЕТнаркотикиконтрабанда
 
 
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