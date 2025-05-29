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В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков

В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков

Египетские пограничные войска конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую приблизительно в 1,2 миллиарда египетских фунтов (24 миллиона долларов США),... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T22:01+0300

2025-05-29T22:01+0300

2025-05-29T22:01+0300

происшествия

каир

египет

наркотики

контрабанда

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КАИР, 29 мая - ПРАЙМ. Египетские пограничные войска конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую приблизительно в 1,2 миллиарда египетских фунтов (24 миллиона долларов США), говорится в заявлении вооруженных сил Египта. "Пограничные войска нанесли сильный удар по контрабандистам наркотиков и их распространителям … Общая стоимость изъятого оценивается приблизительно в 1,2 миллиарда гинеев (египетских фунтов). Изъятое было передано компетентным органам для принятия юридических мер", - сообщается в заявлении. Отмечается, что наркотики были спрятаны в грузовике с овощами. Согласно заявлению, партия, вес которой составил более 12 тысяч килограммов, была конфискована около туннеля Ахмеда Хамди, проходящего под Суэцким каналом.

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каир

египет

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каир, египет, наркотики, контрабанда