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В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков
В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков - 29.05.2025, ПРАЙМ
В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков
Египетские пограничные войска конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую приблизительно в 1,2 миллиарда египетских фунтов (24 миллиона долларов США),... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T22:01+0300
2025-05-29T22:01+0300
2025-05-29T22:01+0300
происшествия
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КАИР, 29 мая - ПРАЙМ. Египетские пограничные войска конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую приблизительно в 1,2 миллиарда египетских фунтов (24 миллиона долларов США), говорится в заявлении вооруженных сил Египта. "Пограничные войска нанесли сильный удар по контрабандистам наркотиков и их распространителям … Общая стоимость изъятого оценивается приблизительно в 1,2 миллиарда гинеев (египетских фунтов). Изъятое было передано компетентным органам для принятия юридических мер", - сообщается в заявлении. Отмечается, что наркотики были спрятаны в грузовике с овощами. Согласно заявлению, партия, вес которой составил более 12 тысяч килограммов, была конфискована около туннеля Ахмеда Хамди, проходящего под Суэцким каналом.
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каир, египет, наркотики, контрабанда
Происшествия, Каир, ЕГИПЕТ, наркотики, контрабанда
В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков
Египетские пограничники конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую в $24 миллиона
КАИР, 29 мая - ПРАЙМ. Египетские пограничные войска конфисковали крупную партию наркотиков, оцениваемую приблизительно в 1,2 миллиарда египетских фунтов (24 миллиона долларов США), говорится в заявлении вооруженных сил Египта.
"Пограничные войска нанесли сильный удар по контрабандистам наркотиков и их распространителям … Общая стоимость изъятого оценивается приблизительно в 1,2 миллиарда гинеев (египетских фунтов). Изъятое было передано компетентным органам для принятия юридических мер", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что наркотики были спрятаны в грузовике с овощами. Согласно заявлению, партия, вес которой составил более 12 тысяч килограммов, была конфискована около туннеля Ахмеда Хамди, проходящего под Суэцким каналом.
Преступники провозят наркотики в Европу на польских яхтах, сообщают СМИ