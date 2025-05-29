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Эксперт назвал наказание за управление машиной под воздействием лекарств - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал наказание за управление машиной под воздействием лекарств
Эксперт назвал наказание за управление машиной под воздействием лекарств - 29.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал наказание за управление машиной под воздействием лекарств
Управление автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, в случае принятия нового закона в РФ может грозить водителю лишением прав на... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T03:41+0300
2025-05-29T03:41+0300
бизнес
общество
рф
москва
госдума
минздрав
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Управление автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, в случае принятия нового закона в РФ может грозить водителю лишением прав на срок не менее 1,5 лет и штрафом в размере 45 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы организации "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Согласно изменениям в примечание к статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения"), ответственность наступит в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ. Также законопроект устанавливает ответственность за обнаружение в организме водителя лекарственных препаратов, ухудшающих внимание, но не относящиеся к этиловому спирту и наркотикам. "Санкции по статье 12.8 КоАП очень строгие: лишение права управления сроком не менее полутора лет и штраф 45 тысяч рублей. Применяются они независимо от дозы, рецепта и субъективного самочувствия водителя", - рассказал Шкуматов, разъясняя текст правительственного законопроекта. По словам эксперта, в соответствии с законопроектом, под уголовно-административную норму попадают широкодоступные лекарства: противокашлевые средства с кодеином, сердечные капли с фенобарбиталом, ряд седативных и анальгетических препаратов. Шкуматов подчеркнул, что методика медицинского освидетельствования не предусматривает "пороговых" значений, аналогичных допустимой норме алкоголя. "Ситуацию усугубляет отсутствие юридически обязательного перечня "запрещенных" лекарств: Минздрав публикует лишь рекомендательный список, не охватывающий быстро обновляющийся ассортимент аптек. Информационные предупреждения на самих препаратах, как правило, сформулированы неоднозначно, а крупноформатная маркировка для водителей пока не введена. Дополнительно клинические показатели (давление, пульс, координация) официально исключены из оценки состояния", - отметил Шкуматов. Эксперт при этом отметил, что одобренный Госдумой законопроект призван устранить этот пробел, так как вводит специальный перечень препаратов, прием которых способен ухудшить внимание и реакцию. Его формирование и актуализацию планируется поручить правительству, подчеркнул Шкуматов. "Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медосвидетельствования", - добавил эксперт. Он порекомендовал водителям, принимающим лекарства, тщательно изучить состав всех препаратов, а также сообщить врачу о необходимость управления автомобилем. Кроме того, Шкуматов посоветовал хранить рецепты и инструкции в машине для возможного обжалования протокола. "Воздерживайтесь от поездок в течение полного периода выведения действующего вещества из организма (для кодеина - до 12 часов, для фенобарбитала - до четырёх суток) с удвоенным запасом времени, не полагайтесь на субъективное ощущение бодрости, поскольку сегодня юридически значим лишь факт обнаружения вещества", - рекомендует автоэксперт.
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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бизнес, общество , рф, москва, госдума, минздрав
Бизнес, Общество , РФ, МОСКВА, Госдума, Минздрав
03:41 29.05.2025
 
Эксперт назвал наказание за управление машиной под воздействием лекарств

Эксперт Шкуматов: за управление автомобилем под воздействием лекарств грозит лишение прав

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Управление автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, в случае принятия нового закона в РФ может грозить водителю лишением прав на срок не менее 1,5 лет и штрафом в размере 45 тысяч рублей, рассказал РИА Новости автоэксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы организации "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект правительства, которым вводится административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Согласно изменениям в примечание к статье 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения"), ответственность наступит в случае наличия в организме новых потенциально опасных психоактивных веществ. Также законопроект устанавливает ответственность за обнаружение в организме водителя лекарственных препаратов, ухудшающих внимание, но не относящиеся к этиловому спирту и наркотикам.
"Санкции по статье 12.8 КоАП очень строгие: лишение права управления сроком не менее полутора лет и штраф 45 тысяч рублей. Применяются они независимо от дозы, рецепта и субъективного самочувствия водителя", - рассказал Шкуматов, разъясняя текст правительственного законопроекта.
По словам эксперта, в соответствии с законопроектом, под уголовно-административную норму попадают широкодоступные лекарства: противокашлевые средства с кодеином, сердечные капли с фенобарбиталом, ряд седативных и анальгетических препаратов. Шкуматов подчеркнул, что методика медицинского освидетельствования не предусматривает "пороговых" значений, аналогичных допустимой норме алкоголя.
"Ситуацию усугубляет отсутствие юридически обязательного перечня "запрещенных" лекарств: Минздрав публикует лишь рекомендательный список, не охватывающий быстро обновляющийся ассортимент аптек. Информационные предупреждения на самих препаратах, как правило, сформулированы неоднозначно, а крупноформатная маркировка для водителей пока не введена. Дополнительно клинические показатели (давление, пульс, координация) официально исключены из оценки состояния", - отметил Шкуматов.
Эксперт при этом отметил, что одобренный Госдумой законопроект призван устранить этот пробел, так как вводит специальный перечень препаратов, прием которых способен ухудшить внимание и реакцию. Его формирование и актуализацию планируется поручить правительству, подчеркнул Шкуматов.
"Ответственность водителя наступит при одновременном наличии в организме вещества из реестра и совокупности клинических признаков опьянения, что предполагает изменение действующей процедуры медосвидетельствования", - добавил эксперт.
Он порекомендовал водителям, принимающим лекарства, тщательно изучить состав всех препаратов, а также сообщить врачу о необходимость управления автомобилем. Кроме того, Шкуматов посоветовал хранить рецепты и инструкции в машине для возможного обжалования протокола.
"Воздерживайтесь от поездок в течение полного периода выведения действующего вещества из организма (для кодеина - до 12 часов, для фенобарбитала - до четырёх суток) с удвоенным запасом времени, не полагайтесь на субъективное ощущение бодрости, поскольку сегодня юридически значим лишь факт обнаружения вещества", - рекомендует автоэксперт.
 
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