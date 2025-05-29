https://1prime.ru/20250529/eksperty-858007239.html

Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС

Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС - 29.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС

Текущие финансовые механизмы в странах БРИКС и Глобального Юга больше не справляются со своими задачами: один только уход от устаревших платежных систем поможет | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T00:19+0300

2025-05-29T00:19+0300

2025-05-29T00:19+0300

экономика

финансы

мировая экономика

рф

бразилия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858007239.jpg?1748467144

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Текущие финансовые механизмы в странах БРИКС и Глобального Юга больше не справляются со своими задачами: один только уход от устаревших платежных систем поможет этим странам экономить до 30 миллиардов долларов ежегодно, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с которым ознакомилось РИА Новости. "Текущие финансовые механизмы больше не справляются со своими задачами. В этих условиях участникам объединения БРИКС и государствам Глобального Юга важно не только наращивать инвестиции, но и формировать собственные каналы движения капитала - технологичные, независимые, удобные и защищенные от внешнего давления. К тому же уход от устаревшей платежной системы может сэкономить странам до 30 миллиардов долларов ежегодно", - отметил Илья Иванинский, партнер-эксперт "Яков и Партнеры", директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета. Перспектива создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной системы БРИКС весьма реальна, оценивал в феврале в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий. Тогда же эксперты оценивали, что такая платежная система может быть создана в ближайшие два-три года, и для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах.

рф

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, рф, бразилия