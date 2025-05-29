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Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС
Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС - 29.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС
Текущие финансовые механизмы в странах БРИКС и Глобального Юга больше не справляются со своими задачами: один только уход от устаревших платежных систем поможет | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T00:19+0300
2025-05-29T00:19+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Текущие финансовые механизмы в странах БРИКС и Глобального Юга больше не справляются со своими задачами: один только уход от устаревших платежных систем поможет этим странам экономить до 30 миллиардов долларов ежегодно, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Текущие финансовые механизмы больше не справляются со своими задачами. В этих условиях участникам объединения БРИКС и государствам Глобального Юга важно не только наращивать инвестиции, но и формировать собственные каналы движения капитала - технологичные, независимые, удобные и защищенные от внешнего давления. К тому же уход от устаревшей платежной системы может сэкономить странам до 30 миллиардов долларов ежегодно", - отметил Илья Иванинский, партнер-эксперт "Яков и Партнеры", директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета.
Перспектива создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной системы БРИКС весьма реальна, оценивал в феврале в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
Тогда же эксперты оценивали, что такая платежная система может быть создана в ближайшие два-три года, и для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах.
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финансы, мировая экономика, рф, бразилия
Экономика, Финансы, Мировая экономика, РФ, БРАЗИЛИЯ
Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС
"Яков и Партнеры": уход от устаревших платежных систем сэкономит до $30 млрд ежегодно
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Текущие финансовые механизмы в странах БРИКС и Глобального Юга больше не справляются со своими задачами: один только уход от устаревших платежных систем поможет этим странам экономить до 30 миллиардов долларов ежегодно, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Текущие финансовые механизмы больше не справляются со своими задачами. В этих условиях участникам объединения БРИКС и государствам Глобального Юга важно не только наращивать инвестиции, но и формировать собственные каналы движения капитала - технологичные, независимые, удобные и защищенные от внешнего давления. К тому же уход от устаревшей платежной системы может сэкономить странам до 30 миллиардов долларов ежегодно", - отметил Илья Иванинский, партнер-эксперт "Яков и Партнеры", директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета.
Перспектива создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной системы БРИКС весьма реальна, оценивал в феврале в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
Тогда же эксперты оценивали, что такая платежная система может быть создана в ближайшие два-три года, и для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах.