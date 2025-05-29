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Эксперты рассказали, как родители поддерживают идею подработки подростков

Эксперты рассказали, как родители поддерживают идею подработки подростков - 29.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как родители поддерживают идею подработки подростков

Большинство родителей в России поддерживают идею трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет, при этом треть из них согласна с подработкой, но при... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T06:02+0300

2025-05-29T06:02+0300

2025-05-29T06:02+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Большинство родителей в России поддерживают идею трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет, при этом треть из них согласна с подработкой, но при условии, что это будет происходить исключительно в свободное от учебы время, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Подработки". "Большинство родителей поддерживают идею трудовой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет: треть из них (32%) согласны с тем, чтобы подросток подрабатывал, но при условии, что это будет происходить исключительно в свободное от учебы время или в каникулы. Еще 30% родителей поддерживают инициативу подростков, если они сами проявляют желание работать, 28% считают, что ранняя трудовая занятость способствует финансовой самостоятельности и учит детей правильно обращаться с деньгами", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 10 тысяч россиян. Еще четверть уверена, что ранняя трудовая занятость развивает ответственность и помогает осваивать новые навыки, 18% полагают, что такая деятельность закладывает основу для успешной карьеры в будущем, а 15% видят в ней возможность для профессионального роста. Для поиска подработки более половины родителей рекомендуют своим детям обращаться к специализированным онлайн-платформам, еще 16% помогают искать вакансии через социальные сети своих знакомых и друзей, а 15% обращаются к профильным Telegram-каналам и группам в социальных сетях. Как выяснили аналитики, по мнению родителей, наиболее подходящей сферой деятельности для подростков является удаленная работа. В эту категорию входят такие задачи, как набор текста, модерация контента и другие простые задания в интернете. Также 38% родителей поддерживают идею подработки, связанной с благоустройством территории. Среди других сфер, которые родители считают подходящими для подростков - участие в социальных и волонтерских проектах, курьерская доставка и уход за животными. Отмечается, что родители, у кого дети уже имеют опыт подработки, поделилась размером заработка: он варьируется, но в среднем составляет около 13 тысяч рублей в месяц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва